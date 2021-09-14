https://ria.ru/20210914/putin-1749988460.html
Песков рассказал о результатах теста Путина на коронавирус
Песков рассказал о результатах теста Путина на коронавирус - РИА Новости, 14.09.2021
Песков рассказал о результатах теста Путина на коронавирус
Президент РФ Владимир Путин после обнаружения в его окружении заболевших коронавирусом сдал тест, он абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:30
2021-09-14T12:30
2021-09-14T12:43
распространение коронавируса
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после обнаружения в его окружении заболевших коронавирусом сдал тест, он абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html
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владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия
12:30 14.09.2021 (обновлено: 12:43 14.09.2021)
Песков рассказал о результатах теста Путина на коронавирус
Пресс-секретарь президента Песков: Путин сдал тест на коронавирус, он абсолютно здоров