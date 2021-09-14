https://ria.ru/20210914/putin-1749988031.html

Путин проведет встречу с губернатором Тульской области по видеосвязи

Путин проведет встречу с губернатором Тульской области по видеосвязи - РИА Новости, 14.09.2021

Путин проведет встречу с губернатором Тульской области по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:28

2021-09-14T12:28

2021-09-14T12:28

политика

тульская область

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Далее в течение дня Путин также встретится с губернатором Тульской области Дюминым, тоже в режиме видеоконференции", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210914/putin-1749986795.html

тульская область

россия

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политика, тульская область, владимир путин, дмитрий песков, россия