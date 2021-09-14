https://ria.ru/20210914/putin-1749988031.html
Путин проведет встречу с губернатором Тульской области по видеосвязи
Путин проведет встречу с губернатором Тульской области по видеосвязи - РИА Новости, 14.09.2021
Путин проведет встречу с губернатором Тульской области по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:28
2021-09-14T12:28
2021-09-14T12:28
политика
тульская область
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с тульским губернатором Алексеем Дюминым, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Далее в течение дня Путин также встретится с губернатором Тульской области Дюминым, тоже в режиме видеоконференции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210914/putin-1749986795.html
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политика, тульская область, владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин проведет встречу с губернатором Тульской области по видеосвязи
Президент Путин проведет встречу с губернатором Тульской области Дюминым по видеосвязи