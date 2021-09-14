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Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 14.09.2021
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, рассказала пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:24
2021-09-14T14:19
владимир путин
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, рассказала пресс-служба Кремля.Там отметили, что об этом он сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Информации о сроках карантина нет.Как позднее добавил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, несколько человек, с которым глава страны общается, заразились коронавирусом. После этого российский лидер сдал тест.Изоляция, по его словам, не повлияет на интенсивность работы Путина, он продолжит свою деятельность в режиме видеоконференции. Песков также подчеркнул, что президент не может подвергать здоровье коллег опасности.Накануне глава страны во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Путин подчеркнул, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".Позднее Песков заявил, что президент говорил образно.Российский лидер весной привился вакциной "Спутник V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после процедуры у него "держатся хорошо".В конце июля Песков рассказал, что при общении президента с людьми продолжают соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает президенту делать рабочий график более интенсивным.
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60
Владимир Путин: "Даже в нашем окружении проблемы возникают с этим ковидом"
Владимир Путин на церемонии награждения паралимпийцев поделился информацией о том, что проблемы с ковидом существуют даже в окружении высших эшелонов власти
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владимир путин
12:24 14.09.2021 (обновлено: 14:19 14.09.2021)
 

Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, рассказала пресс-служба Кремля.
Там отметили, что об этом он сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Информации о сроках карантина нет.
Как позднее добавил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, несколько человек, с которым глава страны общается, заразились коронавирусом. После этого российский лидер сдал тест.
"Президент абсолютно здоров", — добавил представитель Кремля.
Изоляция, по его словам, не повлияет на интенсивность работы Путина, он продолжит свою деятельность в режиме видеоконференции. Песков также подчеркнул, что президент не может подвергать здоровье коллег опасности.
Накануне глава страны во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Путин подчеркнул, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".
Позднее Песков заявил, что президент говорил образно.
Российский лидер весной привился вакциной "Спутник V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после процедуры у него "держатся хорошо".
В конце июля Песков рассказал, что при общении президента с людьми продолжают соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.
Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает президенту делать рабочий график более интенсивным.
 
Владимир Путин
 
 
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