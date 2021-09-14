https://ria.ru/20210914/putin-1749987190.html
В Кремле ответили на вопрос об уходе Путина на самоизоляцию
В Кремле ответили на вопрос об уходе Путина на самоизоляцию - РИА Новости, 14.09.2021
В Кремле ответили на вопрос об уходе Путина на самоизоляцию
Изоляция не влияет на интенсивность работы президента РФ Владимира Путина, просто не будет очных мероприятий, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:24
2021-09-14T12:24
2021-09-14T12:24
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749377022_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_b348c4edd3304bf5d554f590dd7f703e.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Изоляция не влияет на интенсивность работы президента РФ Владимира Путина, просто не будет очных мероприятий, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.По словам Пескова, речь идет о нескольких заболевших в окружении Путина, были ли они привиты, он не уточнил."Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20210914/putin-1749986795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749377022_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_295694facd4f6e73e2ba1d3a7f0b5115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
В Кремле ответили на вопрос об уходе Путина на самоизоляцию
Пресс-секретарь президента Песков: самоизоляция не влияет на интенсивность работы Путина
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Изоляция не влияет на интенсивность работы президента РФ Владимира Путина
, просто не будет очных мероприятий, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков
.
Ранее Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.
По словам Пескова, речь идет о нескольких заболевших в окружении Путина, были ли они привиты, он не уточнил.
"Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", - рассказал Песков.