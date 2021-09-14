https://ria.ru/20210914/putin-1749987190.html

В Кремле ответили на вопрос об уходе Путина на самоизоляцию

В Кремле ответили на вопрос об уходе Путина на самоизоляцию - РИА Новости, 14.09.2021

В Кремле ответили на вопрос об уходе Путина на самоизоляцию

Изоляция не влияет на интенсивность работы президента РФ Владимира Путина, просто не будет очных мероприятий, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:24

2021-09-14T12:24

2021-09-14T12:24

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Изоляция не влияет на интенсивность работы президента РФ Владимира Путина, просто не будет очных мероприятий, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.По словам Пескова, речь идет о нескольких заболевших в окружении Путина, были ли они привиты, он не уточнил."Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20210914/putin-1749986795.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия