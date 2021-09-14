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Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 14.09.2021
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, рассказала пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:54
2021-09-14T11:54
2021-09-14T12:26
здоровье - общество
распространение коронавируса
владимир путин
политика
дмитрий песков
эмомали рахмон
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, рассказала пресс-служба Кремля.Там отметили, что об этом он сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.Информации о сроках карантина нет.Накануне глава России во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Путин подчеркнул, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент говорил образно.Российский лидер весной привился вакциной "Спутник V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после процедуры у него "держатся хорошо".В конце июля Песков рассказал, что при общении президента с людьми соблюдаются меры предосторожности. Представитель Кремля отметил, что перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает президенту делать рабочий график более интенсивным.
РИА Новости
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Владимир Путин: "Даже в нашем окружении проблемы возникают с этим ковидом"
Владимир Путин на церемонии награждения паралимпийцев поделился информацией о том, что проблемы с ковидом существуют даже в окружении высших эшелонов власти
2021-09-14T11:54
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здоровье - общество, владимир путин, политика, дмитрий песков, эмомали рахмон, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
11:54 14.09.2021 (обновлено: 12:26 14.09.2021)
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
из-за выявленных случаев заболевания COVID-19
в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, рассказала пресс-служба Кремля.
Там отметили, что об этом он сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном
.
Информации о сроках карантина нет.
Накануне глава России во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Путин подчеркнул, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".
Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков
заявил, что президент говорил образно.
Российский лидер весной привился вакциной "Спутник
V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после процедуры у него "держатся хорошо".
В конце июля Песков рассказал, что при общении президента с людьми соблюдаются меры предосторожности. Представитель Кремля отметил, что перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.
Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает президенту делать рабочий график более интенсивным.