https://ria.ru/20210914/programma-1750025614.html
В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года
В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года - РИА Новости, 14.09.2021
В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года
Программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:33
2021-09-14T15:33
2021-09-14T16:06
общество
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_87b3e63e85f9910fdb99e7001c1602ad.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде "Единой России". Отвечая на эти вызовы, совместно с "Единой Россией" мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9 класса", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России"."Мы планируем изменить механизм взаимодействия колледжей с отраслями промышленности и сформировать отраслевую систему подготовки кадров, отвечающую запросам рынка труда. на эти цели планируется направить 30 миллиардов рублей", - подчеркнула Голикова.По ее словам, предполагается, что с 2024 года 70% колледжей перейдут на сокращенные сроки обучения, а каждый второй выпускник получит 2 и более квалификации.
https://ria.ru/20210719/molodezh-1741922561.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_95:0:1428:1000_1920x0_80_0_0_75781c0e894adb2e516b31f4997dfc12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия
15:33 14.09.2021 (обновлено: 16:06 14.09.2021)
В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года
Голикова: в России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года