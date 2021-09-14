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В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года
В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года - РИА Новости, 14.09.2021
В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года
Программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:33
2021-09-14T16:06
общество
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде "Единой России". Отвечая на эти вызовы, совместно с "Единой Россией" мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9 класса", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России"."Мы планируем изменить механизм взаимодействия колледжей с отраслями промышленности и сформировать отраслевую систему подготовки кадров, отвечающую запросам рынка труда. на эти цели планируется направить 30 миллиардов рублей", - подчеркнула Голикова.По ее словам, предполагается, что с 2024 года 70% колледжей перейдут на сокращенные сроки обучения, а каждый второй выпускник получит 2 и более квалификации.
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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия
15:33 14.09.2021 (обновлено: 16:06 14.09.2021)
 
В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года

Голикова: в России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде "Единой России". Отвечая на эти вызовы, совместно с "Единой Россией" мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9 класса", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России".
"Мы планируем изменить механизм взаимодействия колледжей с отраслями промышленности и сформировать отраслевую систему подготовки кадров, отвечающую запросам рынка труда. на эти цели планируется направить 30 миллиардов рублей", - подчеркнула Голикова.
По ее словам, предполагается, что с 2024 года 70% колледжей перейдут на сокращенные сроки обучения, а каждый второй выпускник получит 2 и более квалификации.
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ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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