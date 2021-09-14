https://ria.ru/20210914/programma-1750025614.html

В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года

В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года - РИА Новости, 14.09.2021

В России разработали программу содействия занятости молодежи до 2030 года

Программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:33

2021-09-14T15:33

2021-09-14T16:06

общество

владимир путин

единая россия

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года разработана в России, она будет синхронизирована с трансформацией среднего профессионального образования, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Особый акцент на занятость молодежи, вы об этом говорили на съезде "Единой России". Отвечая на эти вызовы, совместно с "Единой Россией" мы подробно проработали проблемы трудоустройства и разработали долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Эту работу мы планируем синхронизировать с трансформацией среднего профессионального образования, которое уже сейчас выбирают для себя более чем 60% детей после 9 класса", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России"."Мы планируем изменить механизм взаимодействия колледжей с отраслями промышленности и сформировать отраслевую систему подготовки кадров, отвечающую запросам рынка труда. на эти цели планируется направить 30 миллиардов рублей", - подчеркнула Голикова.По ее словам, предполагается, что с 2024 года 70% колледжей перейдут на сокращенные сроки обучения, а каждый второй выпускник получит 2 и более квалификации.

https://ria.ru/20210719/molodezh-1741922561.html

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общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия