https://ria.ru/20210914/programma-1749956221.html
США разработали для Европы программу по борьбе с Россией
США разработали для Европы программу по борьбе с Россией - РИА Новости, 14.09.2021
США разработали для Европы программу по борьбе с Россией
Агентство США по международному развитию (USAID) готовит обновленную программу "поддержки демократии" для европейских государств, в центре внимания которой... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:14
2021-09-14T10:14
2021-09-14T11:07
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) готовит обновленную программу "поддержки демократии" для европейских государств, в центре внимания которой находится борьба с влиянием России. С документом ознакомился телеканал RT.По данным СМИ, проект направлен на содействие странам Центральной и Восточной Европы, а именно — Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии.Предполагается, что основной упор сделают на развитие потенциала НПО, структур гражданского общества и СМИ, которые должны будут содействовать "определению курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям".Важное место в программе занимает борьба с негативным влиянием иностранных государств в регионе, "сеющих раздор путем распространения дезинформации и финансирования коррупции". Для реализации поставленной задачи USAID планирует усилить действующие государственные механизмы, поддерживающие "транспарентность и демократическую подотчетность".В документе указано, что особое внимание будет уделяться России, в частности противодействию "злонамеренному влиянию Кремля".Отмечается, что USAID уже запросило у администрации президента США 2,8 миллиарда долларов на проекты.
https://ria.ru/20210914/voyna-1749936107.html
https://ria.ru/20210914/voyna-1749948453.html
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в мире, болгария, сша, венгрия, словения, словакия, хорватия, европа, чехия, румыния, польша, россия
10:14 14.09.2021 (обновлено: 11:07 14.09.2021)
США разработали для Европы программу по борьбе с Россией
Агентство США по международному развитию разработало для Европы программу борьбы с Россией