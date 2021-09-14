https://ria.ru/20210914/professii-1749941463.html

Россияне назвали самые опасные профессии

Россияне назвали самые опасные профессии - РИА Новости, 14.09.2021

Россияне назвали самые опасные профессии

Россияне составили рейтинг самых опасных профессий, который ожидаемо возглавили пожарные, за ними идут саперы и замыкают тройку - шахтеры, говорится в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T07:07

2021-09-14T07:07

2021-09-14T07:07

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работа.ру

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россияне составили рейтинг самых опасных профессий, который ожидаемо возглавили пожарные, за ними идут саперы и замыкают тройку - шахтеры, говорится в исследовании сервиса Работа.ру.Треть респондентов (33%) указали, что опасной считают профессию военного, а четверть опрошенных (26%) отметили работу космонавтов. Еще 23% участников исследования считают, что опасна работа пилотов, а 22% указали работу полицейских. 15% выделили профессию водителей, а 12% - врачей. Респонденты указывали на опасность многих других профессий, но они набрали менее 10% голосов.Почти все - 95% - уверены, что представители опасных профессий должны получать доплаты "за опасность". 7% опрошенных отметили, что, по их мнению, доплаты должны быть в размере до 10% от официального оклада. Почти треть респондентов (32%) считают, что доплаты должны составлять 10-30% от зарплаты. Еще 40% участников исследования считают, что за опасную работу нужно добавлять 30-50% от зарплаты, а 21% опрошенных уверены, что доплаты должны превышать половину официальной зарплаты.

https://ria.ru/20210914/zarplata-1749940260.html

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общество, москва, россия, работа.ру