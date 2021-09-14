Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210914/problema-1749943195.html
Путин назвал главную проблему Сирии
Путин назвал главную проблему Сирии - РИА Новости, 14.09.2021
Путин назвал главную проблему Сирии
Незаконно присутствующие иностранные вооруженные силы, находящиеся в Сирии, не дают двигаться по пути консолидации страны, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T07:30
2021-09-14T07:35
война в сирии
в мире
сирия
владимир путин
башар асад
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:251:2937:1903_1920x0_80_0_0_5d1839b287d93b326bc9c69b326b7e3d.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Незаконно присутствующие иностранные вооруженные силы, находящиеся в Сирии, не дают двигаться по пути консолидации страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.Встреча Путина и Асада прошла в Кремле.
https://ria.ru/20210914/siriya-1749943061.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_a5e6c5c0065eeaef7adb8fb9b801f414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сирия, владимир путин, башар асад, россия
07:30 14.09.2021 (обновлено: 07:35 14.09.2021)
 
Путин назвал главную проблему Сирии

Путин: незаконно присутствующие иностранные ВС являются главной проблемой Сирии

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Незаконно присутствующие иностранные вооруженные силы, находящиеся в Сирии, не дают двигаться по пути консолидации страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.
"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", - сказал Путин.
Встреча Путина и Асада прошла в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 07:27
Путин оценил совместные усилия России и Сирии по освобождению страны
 
Война в СирииВ миреСирияВладимир ПутинБашар АсадРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
Лента новостейМолния