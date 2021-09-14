07:30 14.09.2021 (обновлено: 07:35 14.09.2021)
Путин назвал главную проблему Сирии
Путин: незаконно присутствующие иностранные ВС являются главной проблемой Сирии
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Незаконно присутствующие иностранные вооруженные силы, находящиеся в Сирии, не дают двигаться по пути консолидации страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.
"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", - сказал Путин.
Встреча Путина и Асада прошла в Кремле.