https://ria.ru/20210914/priznanie-1750013107.html

В Совфеде ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*

В Совфеде ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"* - РИА Новости, 14.09.2021

В Совфеде ответили на вопрос о перспективах признания "Талибана"*

В России вопроса о признании движения "Талибан"* нет в повестке дня, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:26

2021-09-14T14:26

2021-09-14T14:26

захват власти в афганистане талибами

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совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В России вопроса о признании движения "Талибан"* нет в повестке дня, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Позиция России по Афганистану учитывает развитие событий в этой стране. По состоянию на сегодня эта позиция не оставляет никакого пространства для двусмысленности. Мы понимаем, что "Талибан"* как движение, как политическая сила контролирует территорию страны и в этом смысле должен становиться партнером по диалогу", - сказал Косачев журналистам.Он также отметил, что пока нет понимания, в какой степени движение окажется реальным участником процессов, которые происходят в мире."Поэтому вопроса о признании этого режима пока нет, в нашей, во всяком случае, повестке дня. Если я не ошибаюсь, ее нет в повестке дня и у подавляющего большинства других государств-членов по ООН", - сказал политик.Но это не означает, что РФ закрывается от диалога с Афганистаном, понимая, что там тяжелая ситуация, сказал законодатель.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210913/konstitutsiya-1749878591.html

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в мире, оон, талибан, афганистан, константин косачев, совет федерации рф, россия