https://ria.ru/20210914/primore-1749958647.html
В Приморье погиб военнослужащий
В Приморье погиб военнослужащий - РИА Новости, 14.09.2021
В Приморье погиб военнослужащий
Военнослужащий контрактной службы в Приморье погиб в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, проводится проверка, сообщил РИА... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:31
2021-09-14T10:31
2021-09-14T10:31
происшествия
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Военнослужащий контрактной службы в Приморье погиб в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флота."Командованием Фокинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего контрактной службы, обнаруженного без признаков жизни 13 сентября 2021 года. По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами", - сказали в ТОФ.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, тихоокеанский флот вмф россии
В Приморье погиб военнослужащий
В Приморье погиб военнослужащий, проводится проверка