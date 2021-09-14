https://ria.ru/20210914/primore-1749958647.html

В Приморье погиб военнослужащий

В Приморье погиб военнослужащий - РИА Новости, 14.09.2021

В Приморье погиб военнослужащий

Военнослужащий контрактной службы в Приморье погиб в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, проводится проверка, сообщил РИА... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:31

2021-09-14T10:31

2021-09-14T10:31

происшествия

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Военнослужащий контрактной службы в Приморье погиб в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флота."Командованием Фокинского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту смерти военнослужащего контрактной службы, обнаруженного без признаков жизни 13 сентября 2021 года. По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами", - сказали в ТОФ.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210911/parashyutist-1749664358.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тихоокеанский флот вмф россии