https://ria.ru/20210914/priamure-1749983237.html

Глава Приамурья оценил создание "БАМовского Арбата" в Тынде

Глава Приамурья оценил создание "БАМовского Арбата" в Тынде - РИА Новости, 14.09.2021

Глава Приамурья оценил создание "БАМовского Арбата" в Тынде

Работы по созданию "БАМовского Арбата" завершаются в Тынде Амурской области; как идут работы по созданию комфортной городской среды, оценил губернатор региона... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:12

2021-09-14T12:12

2021-09-14T12:12

амурская область

общество

тында

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен – РИА Новости. Работы по созданию "БАМовского Арбата" завершаются в Тынде Амурской области; как идут работы по созданию комфортной городской среды, оценил губернатор региона Василий Орлов.Проект "БАМовский Арбат" признали одним из лучших проектов благоустройства в России, сообщает правительство Приамурья."Тында приобретает новый облик. Здесь идет ремонт объектов здравоохранения, дорог, большой объем работ проводится на общественных пространствах. Это и детская площадка на Московском бульваре, и "БАМовский Арбат". Этот проект победил в конкурсе проектов малых городов и имеет федеральное финансирование, также около 40 миллионов добавила область. Общий же объем составляет 122 миллиона рублей", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.По задумке, "изюминкой" проекта станет самая длинная лавочка в Приамурье, длина которой будет 200 метров. "БАМовский Арбат" будет разделён на несколько зон. Первая зона – зелёный сквер. Вторая – торговая улица, на которой разместятся заведения общепита и будут работать сувенирные лавки. Здесь же сделают пандусы для маломобильных горожан. Третья – "белый бульвар" - будет состоять из игровых площадок и зоны для воркаута, и четвертая - "нескучный сквер", где установят многофункциональный павильон с качелями и навес с выставочными пространствами. Стоимость объекта — более 120 миллионов рублей.Проект разрабатывался с учетом мнения жителей Тынды, как отмечают власти, в центральной части города не хватало благоустроенной пешеходной зоны.Рядом с БАМовским Арбатом" находится еще один объект, который сделает Тынду комфортнее. Это детская спортивная площадка, которую оборудуют на Московском бульваре. Работы ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда". Здесь установят качели, игровой комплекс и лавочки, сделают полосу препятствий.

https://ria.ru/20210904/uscherb-1748657394.html

https://ria.ru/20210826/bolnitsa-1747288779.html

тында

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общество, тында, василий орлов (губернатор), россия