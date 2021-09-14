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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210914/priamure-1749983237.html
Глава Приамурья оценил создание "БАМовского Арбата" в Тынде
Глава Приамурья оценил создание "БАМовского Арбата" в Тынде - РИА Новости, 14.09.2021
Глава Приамурья оценил создание "БАМовского Арбата" в Тынде
Работы по созданию "БАМовского Арбата" завершаются в Тынде Амурской области; как идут работы по созданию комфортной городской среды, оценил губернатор региона... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:12
2021-09-14T12:12
амурская область
общество
тында
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен – РИА Новости. Работы по созданию "БАМовского Арбата" завершаются в Тынде Амурской области; как идут работы по созданию комфортной городской среды, оценил губернатор региона Василий Орлов.Проект "БАМовский Арбат" признали одним из лучших проектов благоустройства в России, сообщает правительство Приамурья."Тында приобретает новый облик. Здесь идет ремонт объектов здравоохранения, дорог, большой объем работ проводится на общественных пространствах. Это и детская площадка на Московском бульваре, и "БАМовский Арбат". Этот проект победил в конкурсе проектов малых городов и имеет федеральное финансирование, также около 40 миллионов добавила область. Общий же объем составляет 122 миллиона рублей", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.По задумке, "изюминкой" проекта станет самая длинная лавочка в Приамурье, длина которой будет 200 метров. "БАМовский Арбат" будет разделён на несколько зон. Первая зона – зелёный сквер. Вторая – торговая улица, на которой разместятся заведения общепита и будут работать сувенирные лавки. Здесь же сделают пандусы для маломобильных горожан. Третья – "белый бульвар" - будет состоять из игровых площадок и зоны для воркаута, и четвертая - "нескучный сквер", где установят многофункциональный павильон с качелями и навес с выставочными пространствами. Стоимость объекта — более 120 миллионов рублей.Проект разрабатывался с учетом мнения жителей Тынды, как отмечают власти, в центральной части города не хватало благоустроенной пешеходной зоны.Рядом с БАМовским Арбатом" находится еще один объект, который сделает Тынду комфортнее. Это детская спортивная площадка, которую оборудуют на Московском бульваре. Работы ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда". Здесь установят качели, игровой комплекс и лавочки, сделают полосу препятствий.
https://ria.ru/20210904/uscherb-1748657394.html
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общество, тында, василий орлов (губернатор), россия
12:12 14.09.2021
 
Глава Приамурья оценил создание "БАМовского Арбата" в Тынде

Глава Приамурья Орлов оценил создание "БАМовского Арбата" в Тынде

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен – РИА Новости. Работы по созданию "БАМовского Арбата" завершаются в Тынде Амурской области; как идут работы по созданию комфортной городской среды, оценил губернатор региона Василий Орлов.
Проект "БАМовский Арбат" признали одним из лучших проектов благоустройства в России, сообщает правительство Приамурья.
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"Тында приобретает новый облик. Здесь идет ремонт объектов здравоохранения, дорог, большой объем работ проводится на общественных пространствах. Это и детская площадка на Московском бульваре, и "БАМовский Арбат". Этот проект победил в конкурсе проектов малых городов и имеет федеральное финансирование, также около 40 миллионов добавила область. Общий же объем составляет 122 миллиона рублей", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
По задумке, "изюминкой" проекта станет самая длинная лавочка в Приамурье, длина которой будет 200 метров. "БАМовский Арбат" будет разделён на несколько зон. Первая зона – зелёный сквер. Вторая – торговая улица, на которой разместятся заведения общепита и будут работать сувенирные лавки. Здесь же сделают пандусы для маломобильных горожан. Третья – "белый бульвар" - будет состоять из игровых площадок и зоны для воркаута, и четвертая - "нескучный сквер", где установят многофункциональный павильон с качелями и навес с выставочными пространствами. Стоимость объекта — более 120 миллионов рублей.
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Проект разрабатывался с учетом мнения жителей Тынды, как отмечают власти, в центральной части города не хватало благоустроенной пешеходной зоны.
Рядом с БАМовским Арбатом" находится еще один объект, который сделает Тынду комфортнее. Это детская спортивная площадка, которую оборудуют на Московском бульваре. Работы ведут по нацпроекту "Жилье и городская среда". Здесь установят качели, игровой комплекс и лавочки, сделают полосу препятствий.
 
Амурская областьОбществоТындаВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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