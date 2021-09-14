https://ria.ru/20210914/prezident-1750002104.html

Президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии госпитализировали - РИА Новости, 14.09.2021

Президента Чехии госпитализировали

В Чехии госпитализировали президента Милоша Земана, сообщила журналистам представитель Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:27

2021-09-14T13:27

2021-09-14T21:33

чехия

в мире

прага

милош земан

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ПРАГА, 14 сен — РИА Новости. В Чехии госпитализировали президента Милоша Земана, сообщила журналистам представитель Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке.Это произошло около часа назад, добавила она.Других подробностей пока нет.Связано ли это с коронавирусом, также неизвестно.Земану 76 лет, он возглавляет республику с марта 2013 года.

https://ria.ru/20210822/zeman-1746758211.html

чехия

прага

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Кадры госпитализации президента Чехии Земана Коллеги, видео не очищено - риски по правам (!) 2021-09-14T13:27 true PT0M18S

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чехия, в мире, прага, милош земан