Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/prezident-1750002104.html
Президента Чехии госпитализировали
Президента Чехии госпитализировали - РИА Новости, 14.09.2021
Президента Чехии госпитализировали
В Чехии госпитализировали президента Милоша Земана, сообщила журналистам представитель Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:27
2021-09-14T21:33
чехия
в мире
прага
милош земан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750007851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_713f5f31228a69af189d903a6f07edc5.jpg
ПРАГА, 14 сен — РИА Новости. В Чехии госпитализировали президента Милоша Земана, сообщила журналистам представитель Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке.Это произошло около часа назад, добавила она.Других подробностей пока нет.Связано ли это с коронавирусом, также неизвестно.Земану 76 лет, он возглавляет республику с марта 2013 года.
https://ria.ru/20210822/zeman-1746758211.html
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры госпитализации президента Чехии Земана
Коллеги, видео не очищено - риски по правам (!)
2021-09-14T13:27
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750007851_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e0aed04fbf17f52e1890fefe8414121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чехия, в мире, прага, милош земан
13:27 14.09.2021 (обновлено: 21:33 14.09.2021)
 
Президента Чехии госпитализировали

Президента Чехии Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге

Читать ria.ru в
ПРАГА, 14 сен — РИА Новости. В Чехии госпитализировали президента Милоша Земана, сообщила журналистам представитель Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке.
Это произошло около часа назад, добавила она.
Других подробностей пока нет.
Связано ли это с коронавирусом, также неизвестно.
Земану 76 лет, он возглавляет республику с марта 2013 года.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 16:45
Президент Чехии назвал противника НАТО
 
ЧехияВ миреПрагаМилош Земан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
Лента новостейМолния