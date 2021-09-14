https://ria.ru/20210914/predateli-1750042941.html

Лукашенко назвал артистов, отвернувшихся от властей, предателями

Лукашенко назвал артистов, отвернувшихся от властей, предателями - РИА Новости, 14.09.2021

Лукашенко назвал артистов, отвернувшихся от властей, предателями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал трусами и предателями артистов, отказавшихся от прежнего сотрудничества с белорусскими властями в период... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:49

2021-09-14T16:49

2021-09-14T16:49

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал трусами и предателями артистов, отказавшихся от прежнего сотрудничества с белорусскими властями в период массовых протестов оппозиции, заявив, что среди них есть и "великие" российские артисты."Для артистов, журналистов, людей других творческих профессий, художников, скульпторов год был непростой, прежде всего они были на виду… целый шквал атак (со стороны оппонентов власти - ред.) обрушился на них. Выдержали немного. Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но, прежде всего, российских, великих, которые топтались здесь в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали, и, трусливо поджав хвост, в лучшем случае сбежали, скрылись", - сказал Лукашенко во вторник во время церемонии вручения государственных наград заслуженным деятелям различных сфер. Его слова приводятся на официальном сайте главы белорусского государства.По мнению Лукашенко, "это не артисты, это не творческие работники, это даже не трусы, это – предатели".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Сторонники оппозиции через соцсети часто обращались за поддержкой протестов к публичным личностям, в том числе призывали артистов воздерживаться от выступлений в Белоруссии до смены власти.

https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576098855.html

https://ria.ru/20210313/belorussiya-1600974013.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, александр лукашенко