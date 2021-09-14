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https://ria.ru/20210914/potok-1749949285.html
Володин сравнил "Северный поток — 2" со строительством Крымского моста
Володин сравнил "Северный поток — 2" со строительством Крымского моста - РИА Новости, 14.09.2021
Володин сравнил "Северный поток — 2" со строительством Крымского моста
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что проект "Северный поток 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста, от его... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:15
2021-09-14T09:15
экономика
украина
владимир путин
ангела меркель
вячеслав володин
госдума рф
газпром
балтийское море
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что проект "Северный поток 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста, от его реализации больше всех выиграют потребители в европейских странах."Для России, в свою очередь, "Северный поток 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста. Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ. Одним словом, проект - экономический, и все от него выигрывают", - написал Володин в своём Telegram-канале.Он отметил, что проект реализовывался в непростых политических условиях: "санкции, лоббирование со стороны Соединённых Штатов, предлагавших свой более дорогой сланцевый газ". Володин подчеркнул, что следует отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель, так как она отстояла интересы своих граждан и граждан европейских государств."Правильно будет рассказать, как родился этот проект. Из СМИ мы знаем, что "Северный поток 2" реализует "Газпром" с другими странами. Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны", - добавил Володин.Он подчеркнул, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о реализации проекта состоялся по пути в аэропорт, тогда и были высказаны предложения по "Северному потоку 2". По словам спикера ГД, они заключались не только в меньшей протяженности маршрута доставки газа, но и в соблюдении всех требований экологической безопасности. Это более чистый проект: он дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод, отметил Володин."Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
https://ria.ru/20210913/potok-1749861320.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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экономика, украина, владимир путин, ангела меркель, вячеслав володин, госдума рф, газпром, балтийское море, северный поток — 2, uniper, россия
09:15 14.09.2021
 
Володин сравнил "Северный поток — 2" со строительством Крымского моста

Спикер Госдумы Володин сравнил "Северный поток — 2" со строительством Крымского моста

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что проект "Северный поток 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста, от его реализации больше всех выиграют потребители в европейских странах.
"Для России, в свою очередь, "Северный поток 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста. Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ. Одним словом, проект - экономический, и все от него выигрывают", - написал Володин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что проект реализовывался в непростых политических условиях: "санкции, лоббирование со стороны Соединённых Штатов, предлагавших свой более дорогой сланцевый газ". Володин подчеркнул, что следует отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель, так как она отстояла интересы своих граждан и граждан европейских государств.
"Правильно будет рассказать, как родился этот проект. Из СМИ мы знаем, что "Северный поток 2" реализует "Газпром" с другими странами. Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны", - добавил Володин.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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Он подчеркнул, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о реализации проекта состоялся по пути в аэропорт, тогда и были высказаны предложения по "Северному потоку 2". По словам спикера ГД, они заключались не только в меньшей протяженности маршрута доставки газа, но и в соблюдении всех требований экологической безопасности. Это более чистый проект: он дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод, отметил Володин.
"Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
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ЭкономикаУкраинаВладимир ПутинАнгела МеркельВячеслав ВолодинГосдума РФГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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