https://ria.ru/20210914/potok-1749949285.html

Володин сравнил "Северный поток — 2" со строительством Крымского моста

Володин сравнил "Северный поток — 2" со строительством Крымского моста - РИА Новости, 14.09.2021

Володин сравнил "Северный поток — 2" со строительством Крымского моста

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что проект "Северный поток 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста, от его... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:15

2021-09-14T09:15

2021-09-14T09:15

экономика

украина

владимир путин

ангела меркель

вячеслав володин

госдума рф

газпром

балтийское море

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что проект "Северный поток 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста, от его реализации больше всех выиграют потребители в европейских странах."Для России, в свою очередь, "Северный поток 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста. Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ. Одним словом, проект - экономический, и все от него выигрывают", - написал Володин в своём Telegram-канале.Он отметил, что проект реализовывался в непростых политических условиях: "санкции, лоббирование со стороны Соединённых Штатов, предлагавших свой более дорогой сланцевый газ". Володин подчеркнул, что следует отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель, так как она отстояла интересы своих граждан и граждан европейских государств."Правильно будет рассказать, как родился этот проект. Из СМИ мы знаем, что "Северный поток 2" реализует "Газпром" с другими странами. Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны", - добавил Володин.Он подчеркнул, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о реализации проекта состоялся по пути в аэропорт, тогда и были высказаны предложения по "Северному потоку 2". По словам спикера ГД, они заключались не только в меньшей протяженности маршрута доставки газа, но и в соблюдении всех требований экологической безопасности. Это более чистый проект: он дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод, отметил Володин."Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

https://ria.ru/20210913/potok-1749861320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-09-14T09:15 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, владимир путин, ангела меркель, вячеслав володин, госдума рф, газпром, балтийское море, северный поток — 2, uniper, россия