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Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето - РИА Новости, 14.09.2021
Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
Кратковременное потепление до 20 градусов и выше в Центральной России нельзя считать бабьим летом, отметил в интервью радио Sputnik главный специалист Центра... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T04:15
2021-09-14T04:15
общество
осень
центральный фо
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кратковременное потепление до 20 градусов и выше в Центральной России нельзя считать бабьим летом, отметил в интервью радио Sputnik главный специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, стоит ли этой осенью ждать погоды "миллион на миллион".В Москве, Подмосковье и других регионах Центральной России с 11 по 13 сентября температура воздуха поднималась выше 20 градусов. Погода была теплая и комфортная, но настоящего бабьего лета пока не было, считает эксперт.По его словам, новое потепление в Центральной России возможно после 17 или 18 сентября."Еще в конце августа долгосрочные прогнозы показывали, что надежда на бабье лето есть только во второй половине сентября. Есть надежда после 17 или 18 числа на бабье лето, но срок там не очень большой будет", — предупредил Тишковец.В конце сентября вновь наступит похолодание, прогнозирует синоптик."Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми", — заключил Тишковец.
https://ria.ru/20210909/polyarnyy-1749414417.html
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общество, осень, центральный фо, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода, россия
04:15 14.09.2021
 
Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето

Синоптик Тишковец: новое потепление в Центральной России возможно после 17 или 18 сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБабье лето
Бабье лето - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кратковременное потепление до 20 градусов и выше в Центральной России нельзя считать бабьим летом, отметил в интервью радио Sputnik главный специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, стоит ли этой осенью ждать погоды "миллион на миллион".
В Москве, Подмосковье и других регионах Центральной России с 11 по 13 сентября температура воздуха поднималась выше 20 градусов. Погода была теплая и комфортная, но настоящего бабьего лета пока не было, считает эксперт.
"Есть определение, что бабье лето — это стабильный период длиной в пять-семь суток. Должно быть как минимум пять дней погоды "миллион на миллион". В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности. Также должен дуть тихий ветер и присутствовать умеренно комфортная температура", — перечислил Тишковец основные признаки бабьего лета.
По его словам, новое потепление в Центральной России возможно после 17 или 18 сентября.
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"Еще в конце августа долгосрочные прогнозы показывали, что надежда на бабье лето есть только во второй половине сентября. Есть надежда после 17 или 18 числа на бабье лето, но срок там не очень большой будет", — предупредил Тишковец.
В конце сентября вновь наступит похолодание, прогнозирует синоптик.
"Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми", — заключил Тишковец.
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ОбществоОсеньЦентральный ФОМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогодаРоссия
 
 
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