https://ria.ru/20210914/polsha-1750032396.html

"Проиграем даже Лихтенштейну": поляки высмеяли возможность войны с Россией

"Проиграем даже Лихтенштейну": поляки высмеяли возможность войны с Россией - РИА Новости, 14.09.2021

"Проиграем даже Лихтенштейну": поляки высмеяли возможность войны с Россией

Читатели Wirtualna Polska скептически отнеслись к словам сотрудника варшавской Военно-технической академии Анджея Найгебауэра, заявившего о возможности захвата... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:59

2021-09-14T15:59

2021-09-14T16:33

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польша

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska скептически отнеслись к словам сотрудника варшавской Военно-технической академии Анджея Найгебауэра, заявившего о возможности захвата столицы Польши Россией за пять дней.Столько времени, как считают пользователи, понадобится российской армии при гипотетическом военном конфликте на оккупацию Варшавы, "только если они будут ползти по-пластунски".Другой комментатор отметил, что "россиянам не придется даже выходить из дома"."Путину достаточно нажать кнопку, и Варшава исчезнет с лица земли за несколько десятков минут", — подчеркнул он.Также некоторые юзеры посчитали, что США откажутся помогать Польше при полномасштабных боевых действиях.Ранее поляки с юмором отреагировали на переброску четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны. Они пошутили, что "россияне уже трепещут" из-за таких маневров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210830/voyna-1747855790.html

https://ria.ru/20210908/polsha-1749152166.html

https://ria.ru/20210906/pogovorit-1748925853.html

варшава

сша

польша

россия

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в мире, варшава, сша, польша, россия