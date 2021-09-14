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"Проиграем даже Лихтенштейну": поляки высмеяли возможность войны с Россией
"Проиграем даже Лихтенштейну": поляки высмеяли возможность войны с Россией - РИА Новости, 14.09.2021
"Проиграем даже Лихтенштейну": поляки высмеяли возможность войны с Россией
Читатели Wirtualna Polska скептически отнеслись к словам сотрудника варшавской Военно-технической академии Анджея Найгебауэра, заявившего о возможности захвата... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:59
2021-09-14T16:33
в мире
варшава
сша
польша
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska скептически отнеслись к словам сотрудника варшавской Военно-технической академии Анджея Найгебауэра, заявившего о возможности захвата столицы Польши Россией за пять дней.Столько времени, как считают пользователи, понадобится российской армии при гипотетическом военном конфликте на оккупацию Варшавы, "только если они будут ползти по-пластунски".Другой комментатор отметил, что "россиянам не придется даже выходить из дома"."Путину достаточно нажать кнопку, и Варшава исчезнет с лица земли за несколько десятков минут", — подчеркнул он.Также некоторые юзеры посчитали, что США откажутся помогать Польше при полномасштабных боевых действиях.Ранее поляки с юмором отреагировали на переброску четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны. Они пошутили, что "россияне уже трепещут" из-за таких маневров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210830/voyna-1747855790.html
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в мире, варшава, сша, польша, россия
15:59 14.09.2021 (обновлено: 16:33 14.09.2021)
 
"Проиграем даже Лихтенштейну": поляки высмеяли возможность войны с Россией

Читатели Wirtualna Polska: россиянам не придется выходить из дома в случае войны с Польшей

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska скептически отнеслись к словам сотрудника варшавской Военно-технической академии Анджея Найгебауэра, заявившего о возможности захвата столицы Польши Россией за пять дней.
Столько времени, как считают пользователи, понадобится российской армии при гипотетическом военном конфликте на оккупацию Варшавы, "только если они будут ползти по-пластунски".
"За пять дней мы можем проиграть войну даже Лихтенштейну", — написал DoZo.
Другой комментатор отметил, что "россиянам не придется даже выходить из дома".
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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