15:59 14.09.2021 (обновлено: 16:33 14.09.2021)
"Проиграем даже Лихтенштейну": поляки высмеяли возможность войны с Россией
Читатели Wirtualna Polska: россиянам не придется выходить из дома в случае войны с Польшей
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska скептически отнеслись к словам сотрудника варшавской Военно-технической академии Анджея Найгебауэра, заявившего о возможности захвата столицы Польши Россией за пять дней.
Столько времени, как считают пользователи, понадобится российской армии при гипотетическом военном конфликте на оккупацию Варшавы, "только если они будут ползти по-пластунски".
"За пять дней мы можем проиграть войну даже Лихтенштейну", — написал DoZo.
Другой комментатор отметил, что "россиянам не придется даже выходить из дома".
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"Путину достаточно нажать кнопку, и Варшава исчезнет с лица земли за несколько десятков минут", — подчеркнул он.
Также некоторые юзеры посчитали, что США откажутся помогать Польше при полномасштабных боевых действиях.
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Ранее поляки с юмором отреагировали на переброску четырех тысяч польских военных и тысячи единиц техники к восточной границе страны. Они пошутили, что "россияне уже трепещут" из-за таких маневров.
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