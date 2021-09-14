https://ria.ru/20210914/podmena-1749939685.html

В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров

В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров - РИА Новости, 14.09.2021

В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров

В МВД России не поступало инициатив о введении уголовной ответственности за организацию подмены телефонных номеров, но за нее в законодательстве уже... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T05:36

2021-09-14T05:36

2021-09-14T11:37

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

максут шадаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153008/57/1530085744_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_9f74fe3b5aaa164c3fdcd85c22343bc8.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В МВД России не поступало инициатив о введении уголовной ответственности за организацию подмены телефонных номеров, но за нее в законодательстве уже предусмотрена ответственность — административная, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо, где предложил ввести уголовную ответственность за организацию сервисов по подмене телефонных номеров и, возможно, за сам процесс подмены. Также он предложил обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать такие номера без санкции суда.При этом, как уточняется в ответе МВД России, еще в июле 2021 года был опубликован федеральный закон, вносящий изменения в закон "О связи". Он установил, что оператор связи обязан передавать абонентский номер или уникальный код идентификации в неизменном виде.Данным законом, отмечается в ответе на запрос агентства, возложена обязанность на операторов связи прекратить оказание услуг в ряде случаев. Во-первых, если при оказании услуг связи установлено отсутствие информации об инициировании соединения абонентом (кроме случаев, если соединение инициировано с сети связи иностранного оператора и сопровождается иностранной нумерацией).Во-вторых, если инициированное в сети связи иностранного оператора соединение сопровождается нумерацией российской системы (кроме случаев, если оно инициируется абонентом российского оператора за пределами Российской Федерации).В-третьих, если у оператора связи, участвующего в установлении соединения, отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего соединение.В МВД уверены, что вступление указанного закона в силу (его реализация будет поэтапной — в период с 2021 по 2023 год) "позволит привлекать операторов связи, осуществляющих подмену номера, либо выявивших данный факт и не прекративших пропуск трафика с подменном номером, к ответственности".В ответе пресс-центра МВД также говорится, что в российском КоАП предусмотрена статья 13.30 "Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов". Данная статья предусматривает штраф. Уточняется, что контролирует исполнение операторами связи законодательство Роскомнадзор.

https://ria.ru/20210902/dannye-1748422082.html

https://ria.ru/20210902/5g-1748401537.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), максут шадаев, россия