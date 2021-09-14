https://ria.ru/20210914/pobeg-1749948995.html
Сбежавший из изолятора Мавриди рассказал, где скрывался после побега
Сбежавший из изолятора Мавриди рассказал, где скрывался после побега - РИА Новости, 14.09.2021
Сбежавший из изолятора Мавриди рассказал, где скрывался после побега
Александр Мавриди дал признательные показания по делу о побеге из подмосковного ИВС, сообщил СК. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:12
2021-09-14T09:12
2021-09-14T13:46
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
побег подсудимых из ивс в истре
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Александр Мавриди дал признательные показания по делу о побеге из подмосковного ИВС, сообщил СК.Он раскрыл все детали и рассказал, что прятался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. Из его рюкзака изъяли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. Задержанного направили в изолятор временного содержания.Его также обвиняют в убийстве бизнесмена — "мясного короля" Владимира Маругова — и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с четырьмя сообщниками, которым вменялась кража, 6 августа он бежал из-под стражи.По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.Сотруднику ИВС грозит до десяти лет заключения — его обвинили в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Он полностью признал вину.Позднее троих беглецов удалось задержать, четвертый сдался сам. Накануне поймали последнего — самого Мавриди. Полиция нашла его в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого.
https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Допрос Александра Мавриди после побега. Кадры СК РФ
Александр Мавриди дал признательные показания по делу о побеге из подмосковного ИВС, сообщил СК.
Он сообщил обо всех деталях и рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. Из его рюкзака изъяли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
2021-09-14T09:12
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PT1M04S
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре
09:12 14.09.2021 (обновлено: 13:46 14.09.2021)
Сбежавший из изолятора Мавриди рассказал, где скрывался после побега
Сбежавший из подмосковного ИВС Мавриди рассказал, что скрывался в заброшенных строениях