https://ria.ru/20210914/pobeg-1749948995.html

Сбежавший из изолятора Мавриди рассказал, где скрывался после побега

Сбежавший из изолятора Мавриди рассказал, где скрывался после побега - РИА Новости, 14.09.2021

Сбежавший из изолятора Мавриди рассказал, где скрывался после побега

Александр Мавриди дал признательные показания по делу о побеге из подмосковного ИВС, сообщил СК. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:12

2021-09-14T09:12

2021-09-14T13:46

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

побег подсудимых из ивс в истре

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Александр Мавриди дал признательные показания по делу о побеге из подмосковного ИВС, сообщил СК.Он раскрыл все детали и рассказал, что прятался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. Из его рюкзака изъяли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. Задержанного направили в изолятор временного содержания.Его также обвиняют в убийстве бизнесмена — "мясного короля" Владимира Маругова — и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с четырьмя сообщниками, которым вменялась кража, 6 августа он бежал из-под стражи.По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.Сотруднику ИВС грозит до десяти лет заключения — его обвинили в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Он полностью признал вину.Позднее троих беглецов удалось задержать, четвертый сдался сам. Накануне поймали последнего — самого Мавриди. Полиция нашла его в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого.

https://ria.ru/20210818/pobeg-1746197907.html

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос Александра Мавриди после побега. Кадры СК РФ Александр Мавриди дал признательные показания по делу о побеге из подмосковного ИВС, сообщил СК. Он сообщил обо всех деталях и рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. Из его рюкзака изъяли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. 2021-09-14T09:12 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), побег подсудимых из ивс в истре