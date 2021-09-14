https://ria.ru/20210914/platforma-1749949670.html
Zoom запустит интерактивную платформу вместе с Facebook
Zoom запустит интерактивную платформу вместе с Facebook - РИА Новости, 14.09.2021
Zoom запустит интерактивную платформу вместе с Facebook
Компания Zoom Video Communications, предоставляющей услуги для видеоконференций, в своём сообщении объявила о запуске вместе с Facebook новой интерактивной... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:17
2021-09-14T09:17
2021-09-14T09:17
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Компания Zoom Video Communications, предоставляющей услуги для видеоконференций, в своём сообщении объявила о запуске вместе с Facebook новой интерактивной платформы Whiteboard.Zoom уточняет, что Whiteboard станет виртуальным центром для асинхронной совместной работы в реальном времени, который может использовать любое предприятие для создания, комментирования и обмена идеями с любого устройства даже в режиме офлайн.Компания также отмечает, что это сотрудничество станет предпосылкой для внедрения нового приложения Horizon Workrooms с использованием виртуальной реальности в следующем году - оно позволит людям собираться вместе в одной виртуальной комнате для встреч."Эта интеграция перенесет Zoom Meetings и Zoom Whiteboard в пространство виртуальной реальности с помощью гарнитур Oculus от Facebook", - также отмечает компания.Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.
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технологии, facebook, zoom
Zoom запустит интерактивную платформу вместе с Facebook
Zoom запустит интерактивную платформу Whiteboard вместе с Facebook
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Компания Zoom Video Communications, предоставляющей услуги для видеоконференций, в своём сообщении объявила о запуске вместе с Facebook
новой интерактивной платформы Whiteboard.
"Мы рады сообщить, что мы создаем новую постоянную интерактивную доску, которая обеспечивает эффективную и простую в использовании визуальную совместную работу до, во время и после виртуальной встречи", - говорится в пресс-релизе.
Zoom уточняет, что Whiteboard станет виртуальным центром для асинхронной совместной работы в реальном времени, который может использовать любое предприятие для создания, комментирования и обмена идеями с любого устройства даже в режиме офлайн.
Компания также отмечает, что это сотрудничество станет предпосылкой для внедрения нового приложения Horizon Workrooms с использованием виртуальной реальности в следующем году - оно позволит людям собираться вместе в одной виртуальной комнате для встреч.
"Эта интеграция перенесет Zoom Meetings и Zoom Whiteboard в пространство виртуальной реальности с помощью гарнитур Oculus от Facebook", - также отмечает компания.
Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.