https://ria.ru/20210914/platforma-1749949670.html

Zoom запустит интерактивную платформу вместе с Facebook

Zoom запустит интерактивную платформу вместе с Facebook - РИА Новости, 14.09.2021

Zoom запустит интерактивную платформу вместе с Facebook

Компания Zoom Video Communications, предоставляющей услуги для видеоконференций, в своём сообщении объявила о запуске вместе с Facebook новой интерактивной... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:17

2021-09-14T09:17

2021-09-14T09:17

технологии

facebook

zoom

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Компания Zoom Video Communications, предоставляющей услуги для видеоконференций, в своём сообщении объявила о запуске вместе с Facebook новой интерактивной платформы Whiteboard.Zoom уточняет, что Whiteboard станет виртуальным центром для асинхронной совместной работы в реальном времени, который может использовать любое предприятие для создания, комментирования и обмена идеями с любого устройства даже в режиме офлайн.Компания также отмечает, что это сотрудничество станет предпосылкой для внедрения нового приложения Horizon Workrooms с использованием виртуальной реальности в следующем году - оно позволит людям собираться вместе в одной виртуальной комнате для встреч."Эта интеграция перенесет Zoom Meetings и Zoom Whiteboard в пространство виртуальной реальности с помощью гарнитур Oculus от Facebook", - также отмечает компания.Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.

https://ria.ru/20210907/whatsapp-1748998863.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, facebook, zoom