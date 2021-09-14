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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210914/penza-1750082923.html
Пензенские власти смягчили антиковидные требования
Пензенские власти смягчили антиковидные требования - РИА Новости, 14.09.2021
Пензенские власти смягчили антиковидные требования
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во вторник смягчил введенные в июне из-за коронавируса ограничения на число участников массовых... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T22:06
2021-09-14T22:06
распространение коронавируса
общество
пензенская область
олег мельниченко
россия
коронавирус в россии
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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во вторник смягчил введенные в июне из-за коронавируса ограничения на число участников массовых мероприятий, разрешив заполнять до 50% мест в зале при наличии у людей прививочного сертификата, ПЦР-теста или сведений о перенесенном COVID-19 за последние полгода.В регионе с июня текущего года было запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 50 человек, а в помещениях - до 20 человек."Проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии их проведения с очным присутствием граждан в количестве не более 50% от общей вместимости места их проведения в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.В документе указано, что массовые мероприятия с заполнением зала до 50% разрешены только, если у граждан имеется либо QR-код, подтверждающий завершение вакцинации от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не более трех дней назад, либо сведения о перенесенном COVID-19, если с даты выздоровления прошло не более полугода.Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.В Пензенской области лабораторно подтверждены 66 758 случая заражения, в том числе 235 за последние сутки, скончались 2389 человек с COVID-19, выздоровели 55 760 человек.
https://ria.ru/20210818/patsientka-1746238929.html
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общество, пензенская область, олег мельниченко, россия, коронавирус в россии
22:06 14.09.2021
 
Пензенские власти смягчили антиковидные требования

Пензенские власти смягчили антиковидные требования к массовым мероприятиям

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во вторник смягчил введенные в июне из-за коронавируса ограничения на число участников массовых мероприятий, разрешив заполнять до 50% мест в зале при наличии у людей прививочного сертификата, ПЦР-теста или сведений о перенесенном COVID-19 за последние полгода.
В регионе с июня текущего года было запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 50 человек, а в помещениях - до 20 человек.
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"Проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии их проведения с очным присутствием граждан в количестве не более 50% от общей вместимости места их проведения в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.
В документе указано, что массовые мероприятия с заполнением зала до 50% разрешены только, если у граждан имеется либо QR-код, подтверждающий завершение вакцинации от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не более трех дней назад, либо сведения о перенесенном COVID-19, если с даты выздоровления прошло не более полугода.
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Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Пензенской области лабораторно подтверждены 66 758 случая заражения, в том числе 235 за последние сутки, скончались 2389 человек с COVID-19, выздоровели 55 760 человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоПензенская областьОлег МельниченкоРоссияКоронавирус в России
 
 
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