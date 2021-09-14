https://ria.ru/20210914/penza-1750082923.html

Пензенские власти смягчили антиковидные требования

Пензенские власти смягчили антиковидные требования - РИА Новости, 14.09.2021

Пензенские власти смягчили антиковидные требования

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во вторник смягчил введенные в июне из-за коронавируса ограничения на число участников массовых... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T22:06

2021-09-14T22:06

2021-09-14T22:06

распространение коронавируса

общество

пензенская область

олег мельниченко

россия

коронавирус в россии

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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко во вторник смягчил введенные в июне из-за коронавируса ограничения на число участников массовых мероприятий, разрешив заполнять до 50% мест в зале при наличии у людей прививочного сертификата, ПЦР-теста или сведений о перенесенном COVID-19 за последние полгода.В регионе с июня текущего года было запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 50 человек, а в помещениях - до 20 человек."Проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии их проведения с очным присутствием граждан в количестве не более 50% от общей вместимости места их проведения в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, и в сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.В документе указано, что массовые мероприятия с заполнением зала до 50% разрешены только, если у граждан имеется либо QR-код, подтверждающий завершение вакцинации от коронавируса, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не более трех дней назад, либо сведения о перенесенном COVID-19, если с даты выздоровления прошло не более полугода.Режим повышенной готовности введен в Пензенской области с 16 марта прошлого года. В области работают все предприятия торговли и сферы услуг, образовательные организации, детские лагеря (кроме палаточных), гостиницы, пансионаты, санатории, дома отдыха, парки, аттракционы, кинотеатры, зоопарки, музеи, библиотеки, салоны красоты, массажные салоны и солярии. Кафе и ресторанам запретили работу с 23.00 до 6.00 мск. Жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.В Пензенской области лабораторно подтверждены 66 758 случая заражения, в том числе 235 за последние сутки, скончались 2389 человек с COVID-19, выздоровели 55 760 человек.

https://ria.ru/20210818/patsientka-1746238929.html

https://ria.ru/20210709/sanatoriy-1740678897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пензенская область, олег мельниченко, россия, коронавирус в россии