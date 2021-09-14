Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/pensionerka-1749933981.html
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об убийстве пенсионерки
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об убийстве пенсионерки - РИА Новости, 14.09.2021
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об убийстве пенсионерки
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщила РИА РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T00:40
2021-09-14T01:31
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
москва
сергиево-посадский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщила РИА Новости местная жительница, предоставив видео схода.Ранее Следственный комитет сообщил, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. СК отметил, что по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения".По ее словам, на месте присутствует полиция. Официальными комментариями правоохранительных органов по поводу выхода людей на улицу РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210913/mavridi-1749929534.html
сергиев посад
московская область (подмосковье)
москва
сергиево-посадский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), москва, сергиево-посадский район, следственный комитет россии (ск рф)
00:40 14.09.2021 (обновлено: 01:31 14.09.2021)
 
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об убийстве пенсионерки

В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщила РИА Новости местная жительница, предоставив видео схода.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. СК отметил, что по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения".
"Сейчас на улице находится около 200 человек, люди ждут, пока приедет руководство компании (в которой предположительно работали задержанные - ред.)", - рассказала РИА Новости местная жительница Вероника, добавив, что звучали и слова о выселении мигрантов из близлежащего общежития.
По ее словам, на месте присутствует полиция. Официальными комментариями правоохранительных органов по поводу выхода людей на улицу РИА Новости не располагает.
Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
Вчера, 22:47
Последнего участника побега из изолятора в Истре задержали
 
ПроисшествияСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)МоскваСергиево-Посадский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
Лента новостейМолния