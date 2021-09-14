https://ria.ru/20210914/pensionerka-1749933981.html
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об убийстве пенсионерки
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об убийстве пенсионерки - РИА Новости, 14.09.2021
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об убийстве пенсионерки
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщила РИА РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T00:40
2021-09-14T00:40
2021-09-14T01:31
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
москва
сергиево-посадский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщила РИА Новости местная жительница, предоставив видео схода.Ранее Следственный комитет сообщил, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. СК отметил, что по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения".По ее словам, на месте присутствует полиция. Официальными комментариями правоохранительных органов по поводу выхода людей на улицу РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210913/mavridi-1749929534.html
сергиев посад
московская область (подмосковье)
москва
сергиево-посадский район
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происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), москва, сергиево-посадский район, следственный комитет россии (ск рф)
00:40 14.09.2021 (обновлено: 01:31 14.09.2021)
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об убийстве пенсионерки
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки