https://ria.ru/20210914/pavlik-1749939515.html

Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра

Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра - РИА Новости, 14.09.2021

Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра

Судебная коллегия Амурского областного суда после рассмотрения апелляции ужесточила приговор одному из убивших краснокнижного тигра Павлика, сообщает суд. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T05:27

2021-09-14T05:27

2021-09-14T05:27

происшествия

благовещенск

амурская область

красноярский край

амурские тигры

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен - РИА Новости. Судебная коллегия Амурского областного суда после рассмотрения апелляции ужесточила приговор одному из убивших краснокнижного тигра Павлика, сообщает суд.Ранее Свободненский городской суд признал двоих жителей Приамурья виновными в намеренном убийстве краснокнижного хищника, они были осуждены по части 2 статьи 258 (незаконная охота) и части 3 статьи 258.1 (незаконная добыча особо ценных диких животных) УК РФ на пять лет и два месяца колонии общего режима каждый. Также с осуждённых взыскали более двух миллионов рублей в пользу управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.Апелляционные жалобы, как сообщает Амурский областной суд, подали адвокаты осуждённых, они оспаривали обоснованность осуждения и требовали назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Государственный обвинитель, не согласный с приговором суда, предлагал усилить наказание каждому осуждённому на один месяц и конфисковать ружье, которое использовалось на охоте.Как сообщили РИА Новости в Амурском областном суде, решение по апелляции может быть обжаловано в 9-м кассационном суде общей юрисдикции в Приморье."Пока никто не подавал (документы на обжалование решения Амурского областного суда)", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь Амурского областного суда Михаил Митрофанов.Тигрёнка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а подросшего Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесён в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.

https://ria.ru/20210903/tigr-1748451821.html

https://ria.ru/20201006/tigr-1578345741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, благовещенск, амурская область, красноярский край, амурские тигры, россия