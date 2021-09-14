https://ria.ru/20210914/pasport-1750054665.html

В ВОЗ допустили введение прививочных паспортов для путешествий

В ВОЗ допустили введение прививочных паспортов для путешествий - РИА Новости, 14.09.2021

В ВОЗ допустили введение прививочных паспортов для путешествий

Требование прививочных паспортов как условие для путешествий в условиях нехватки вакцин дискриминационно, но со временем может быть введено, заявил на... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:53

2021-09-14T17:53

2021-09-14T18:22

воз

в мире

вакцинация

женева (город)

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

новости - туризм

туризм

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ЖЕНЕВА, 14 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Требование прививочных паспортов как условие для путешествий в условиях нехватки вакцин дискриминационно, но со временем может быть введено, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, в будущем, когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введен. ВОЗ уже работает с государствами, чтобы прийти к унифицированному варианту подобного документа.

https://ria.ru/20210808/koronavirus-1744949078.html

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воз, в мире, вакцинация, женева (город), тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм