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В ВОЗ допустили введение прививочных паспортов для путешествий
В ВОЗ допустили введение прививочных паспортов для путешествий - РИА Новости, 14.09.2021
В ВОЗ допустили введение прививочных паспортов для путешествий
Требование прививочных паспортов как условие для путешествий в условиях нехватки вакцин дискриминационно, но со временем может быть введено, заявил на... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:53
2021-09-14T18:22
воз
в мире
вакцинация
женева (город)
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
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ЖЕНЕВА, 14 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Требование прививочных паспортов как условие для путешествий в условиях нехватки вакцин дискриминационно, но со временем может быть введено, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, в будущем, когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введен. ВОЗ уже работает с государствами, чтобы прийти к унифицированному варианту подобного документа.
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воз, в мире, вакцинация, женева (город), тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм
17:53 14.09.2021 (обновлено: 18:22 14.09.2021)
 
В ВОЗ допустили введение прививочных паспортов для путешествий

ВОЗ: требование прививочных паспортов для путешествий при нехватке вакцин дискриминационно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 14 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Требование прививочных паспортов как условие для путешествий в условиях нехватки вакцин дискриминационно, но со временем может быть введено, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы", - сказал он.
По его словам, в будущем, когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введен. ВОЗ уже работает с государствами, чтобы прийти к унифицированному варианту подобного документа.
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