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Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть
Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть - РИА Новости, 14.09.2021
Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть
Необходимо сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться для решения социально значимых задач, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:45
2021-09-14T15:45
2021-09-14T15:45
политика
владимир путин
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Необходимо сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться для решения социально значимых задач, сказал президент России Владимир Путин."Нам нужно... ядро сохранить в парламенте, на которое мы бы могли опираться, решая вопросы подобного рода", - заявил Путин на совещании с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия", говоря о реализации вопросов социального характера.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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политика, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть
Президент Путин: нужно сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться