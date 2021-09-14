https://ria.ru/20210914/parlament-1750028215.html

Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть

Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть - РИА Новости, 14.09.2021

Путин призвал сохранить в Госдуме ядро, на которое может опереться власть

Необходимо сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться для решения социально значимых задач, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:45

2021-09-14T15:45

2021-09-14T15:45

политика

владимир путин

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Необходимо сохранить в парламенте ядро, на которое власть могла бы опираться для решения социально значимых задач, сказал президент России Владимир Путин."Нам нужно... ядро сохранить в парламенте, на которое мы бы могли опираться, решая вопросы подобного рода", - заявил Путин на совещании с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия", говоря о реализации вопросов социального характера.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия