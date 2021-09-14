https://ria.ru/20210914/pandemiya-1750018956.html

Гейтс назвал условие, при котором мир будет готов к будущим пандемиям

Гейтс назвал условие, при котором мир будет готов к будущим пандемиям - РИА Новости, 14.09.2021

Гейтс назвал условие, при котором мир будет готов к будущим пандемиям

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что человечество будет готово к будущим пандемиям, если оно сможет создавать вакцину в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:59

2021-09-14T14:59

2021-09-14T14:59

в мире

билл гейтс

microsoft corporation

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что человечество будет готово к будущим пандемиям, если оно сможет создавать вакцину в течение 100 дней, на настоящий момент в этом направлении прикладывается недостаточно усилий, сообщает газета Wall Street Journal."Я немного беспокоюсь из-за того, что внимание к подготовке по противодействию пандемии сейчас уделяется меньше, чем я ожидал", - заявил Гейтс в интервью изданию.Он добавил, что человечество будет готово к пандемии, если оно будет иметь возможность создать вакцину в течение 100 дней и произвести достаточно препарата для вакцинации всего мирового населения в течение еще 100 дней."Единственным реальным решением этой проблемы является наличие заводов, которые могут произвести достаточно доз вакцин для всего мира за 100 дней. Это выполнимо", - сказал Гейтс.Он также отметил, что необходимо решить вопрос неравенства среди стран с разным уровнем дохода в доступе к вакцинам.В январе Гейтс уже заявлял, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19. По его-мнению, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата, поэтому правительства должны прикладывать больше усилий для подготовки к пандемиям в будущем.

https://ria.ru/20210908/krizis-1749147792.html

https://ria.ru/20210907/zabolevaemost-1749075255.html

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в мире, билл гейтс, microsoft corporation, здоровье - общество, коронавирус covid-19