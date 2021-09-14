https://ria.ru/20210914/pamyatnik-1750029952.html
Власти Москвы поддержали установку памятника Галине Вишневской на Остоженке
Власти Москвы поддержали установку памятника Галине Вишневской на Остоженке - РИА Новости, 14.09.2021
Власти Москвы поддержали установку памятника Галине Вишневской на Остоженке
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника оперной певице Галине Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия даст грант в 15 миллионов рублей,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:51
2021-09-14T15:51
2021-09-14T15:51
культура
сергей собянин
александр рукавишников
галина вишневская
центр оперного пения галины вишневской
памятники
новости культуры
опера
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника оперной певице Галине Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия даст грант в 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы предоставит Региональному общественному фонду культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича грант в размере 15 миллионов рублей. Эти средства пойдут на установку памятника выдающейся оперной певице, народной артистке СССР Галине Павловне Вишневской (1926-2012). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - отметили в пресс-службе.В мэрии уточнили, что памятник установят рядом с Центром оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженка, дом 25.В 2016 году Минкультуры России провело открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника, победителем которого был признан народный художник России Александр Рукавишников. Согласно эскизному проекту, монумент высотой 6,7 метра, изображающий Вишневскую в полный рост и выполненный в комбинированной технике из гранита, мрамора и бронзы, будет встроен в нишу главного фасада здания Центра оперного пения на Остоженке.Инициатором и инвестором проекта является Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича. Грант правительства Москвы возместит половину от общего объема затрат на изготовление и установку памятника.Торжественно открыть памятник планируется 27 марта 2022 года – в день 95-летия выдающегося музыканта Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-2007), супруга Вишневской.
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сергей собянин, александр рукавишников, галина вишневская, центр оперного пения галины вишневской, памятники, новости культуры, опера
Власти Москвы поддержали установку памятника Галине Вишневской на Остоженке
Власти Москвы поддержали установку памятника Галине Вишневской на Остоженке
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника оперной певице Галине Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия даст грант в 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы предоставит Региональному общественному фонду культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича грант в размере 15 миллионов рублей. Эти средства пойдут на установку памятника выдающейся оперной певице, народной артистке СССР Галине Павловне Вишневской (1926-2012). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - отметили в пресс-службе.
В мэрии уточнили, что памятник установят рядом с Центром оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженка, дом 25.
В 2016 году Минкультуры России провело открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника, победителем которого был признан народный художник России Александр Рукавишников. Согласно эскизному проекту, монумент высотой 6,7 метра, изображающий Вишневскую в полный рост и выполненный в комбинированной технике из гранита, мрамора и бронзы, будет встроен в нишу главного фасада здания Центра оперного пения на Остоженке.
Инициатором и инвестором проекта является Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича. Грант правительства Москвы возместит половину от общего объема затрат на изготовление и установку памятника.
Торжественно открыть памятник планируется 27 марта 2022 года – в день 95-летия выдающегося музыканта Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-2007), супруга Вишневской.