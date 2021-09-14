https://ria.ru/20210914/pamyatnik-1750029952.html

Власти Москвы поддержали установку памятника Галине Вишневской на Остоженке

Власти Москвы поддержали установку памятника Галине Вишневской на Остоженке - РИА Новости, 14.09.2021

Власти Москвы поддержали установку памятника Галине Вишневской на Остоженке

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника оперной певице Галине Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия даст грант в 15 миллионов рублей,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:51

2021-09-14T15:51

2021-09-14T15:51

культура

сергей собянин

александр рукавишников

галина вишневская

центр оперного пения галины вишневской

памятники

новости культуры

опера

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника оперной певице Галине Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия даст грант в 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы предоставит Региональному общественному фонду культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича грант в размере 15 миллионов рублей. Эти средства пойдут на установку памятника выдающейся оперной певице, народной артистке СССР Галине Павловне Вишневской (1926-2012). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - отметили в пресс-службе.В мэрии уточнили, что памятник установят рядом с Центром оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженка, дом 25.В 2016 году Минкультуры России провело открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника, победителем которого был признан народный художник России Александр Рукавишников. Согласно эскизному проекту, монумент высотой 6,7 метра, изображающий Вишневскую в полный рост и выполненный в комбинированной технике из гранита, мрамора и бронзы, будет встроен в нишу главного фасада здания Центра оперного пения на Остоженке.Инициатором и инвестором проекта является Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича. Грант правительства Москвы возместит половину от общего объема затрат на изготовление и установку памятника.Торжественно открыть памятник планируется 27 марта 2022 года – в день 95-летия выдающегося музыканта Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-2007), супруга Вишневской.

https://ria.ru/20210914/netrebko-1749515499.html

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сергей собянин, александр рукавишников, галина вишневская, центр оперного пения галины вишневской, памятники, новости культуры, опера