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Туризм
https://ria.ru/20210914/otdykh-1749808367.html
Названы направления для недорого отдыха в бархатный сезон
Названы направления для недорого отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 14.09.2021
Названы направления для недорого отдыха в бархатный сезон
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, куда можно поехать бюджетно в бархатный сезон, сообщает Tvil.ru.В десятку популярных и самых бюджетных... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:02
2021-09-14T02:02
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
лахденпохья
ростов-на-дону
ейск
пятигорск
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, куда можно поехать бюджетно в бархатный сезон, сообщает Tvil.ru.В десятку популярных и самых бюджетных направлений вошли Новый Афон в Абхазии, а также Пятигорск, Ейск, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Саки, Санкт-Петербург, Москва, Лахденпохья в России.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья с 1 сентября по 31 октября 2021 года.По данным сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре и октябре на период от одной до десяти ночей и тратят от 1,2 до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.
https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html
казань
калининград
санкт-петербург
лахденпохья
ростов-на-дону
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пятигорск
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саки (крым)
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казань, калининград, санкт-петербург, лахденпохья, ростов-на-дону, ейск, пятигорск, москва, абхазия, новости - туризм, саки (крым), туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
02:02 14.09.2021
 

Названы направления для недорого отдыха в бархатный сезон

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители в Летнем саду в Санкт-Петербурге
Посетители в Летнем саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, куда можно поехать бюджетно в бархатный сезон, сообщает Tvil.ru.

В десятку популярных и самых бюджетных направлений вошли Новый Афон в Абхазии, а также Пятигорск, Ейск, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Саки, Санкт-Петербург, Москва, Лахденпохья в России.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья с 1 сентября по 31 октября 2021 года.
По данным сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре и октябре на период от одной до десяти ночей и тратят от 1,2 до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.
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