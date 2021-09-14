https://ria.ru/20210914/otdykh-1749808367.html

Названы направления для недорого отдыха в бархатный сезон

Названы направления для недорого отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 14.09.2021

Названы направления для недорого отдыха в бархатный сезон

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, куда можно поехать бюджетно в бархатный сезон, сообщает Tvil.ru.В десятку популярных и самых бюджетных... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T02:02

2021-09-14T02:02

2021-09-14T02:02

туризм

казань

калининград

санкт-петербург

лахденпохья

ростов-на-дону

ейск

пятигорск

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, куда можно поехать бюджетно в бархатный сезон, сообщает Tvil.ru.В десятку популярных и самых бюджетных направлений вошли Новый Афон в Абхазии, а также Пятигорск, Ейск, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Саки, Санкт-Петербург, Москва, Лахденпохья в России.Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья с 1 сентября по 31 октября 2021 года.По данным сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре и октябре на период от одной до десяти ночей и тратят от 1,2 до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.

https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html

казань

калининград

санкт-петербург

лахденпохья

ростов-на-дону

ейск

пятигорск

москва

абхазия

саки (крым)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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