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Ураганный спрос: США закупают российскую нефть
Ураганный спрос: США закупают российскую нефть - РИА Новости, 14.09.2021
Ураганный спрос: США закупают российскую нефть
Американские нефтеперерабатывающие заводы встали из-за последствий урагана "Ида". Топлива критически не хватает. В Минэнерго распечатали резервы, чтобы... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T08:00
2021-09-14T08:09
экономика
батон-руж
brent
опек
urals
дональд трамп
министерство энергетики сша
мексиканский залив
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американские нефтеперерабатывающие заводы встали из-за последствий урагана "Ида". Топлива критически не хватает. В Минэнерго распечатали резервы, чтобы поддержать производителей, однако запасы не безграничны. Предприятия на Мексиканском побережье ориентированы на нефть тяжелых сортов, а кроме России такую взять практически негде. США уже рекордно нарастили импорт и намерены купить еще больше.Выросли аппетитыАмериканские нефтепереработчики "рыщут по миру" в поисках подходящего сырья, чтобы удовлетворить спрос на моторное топливо, пишет Bloomberg.По данным Управления энергетической информации Минэнерго (EIA), импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в мае (последние данные) подскочил сразу на 23 процента, до 844 тысяч баррелей в день. Можно сравнить, например, с поставками из Мексики: там прибавка всего на три пункта.Еще в прошлом году российский импорт достиг девятилетнего максимума. Потеснив Саудовскую Аравию, резко снизившую экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке, Россия вышла на второе место среди поставщиков США.Дело в том, что американские НПЗ лишились сырья из Венесуэлы. Это заслуга Дональда Трампа, в 2019-м наложившего санкции на Petroleos de Venezuela S. A.В наиболее сложном положении — заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron, рассчитанные на переработку тяжелых сортов нефти. Эти предприятия покупают в России главным образом мазут, необходимый для производства бензина."Потеряв венесуэльское сырье и столкнувшись с удорожанием у традиционных поставщиков ОПЕК, США стали основным потребителем российского мазута", — указывал Ади Имсирович, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований."Россия — приоритетный партнер, поскольку изготавливает много полурафинированных масел, таких как Mazut 100. Это идеально для американских НПЗ, привыкших к густой, "грязной" нефти из Венесуэлы и с Ближнего Востока. Первой они лишились из-за санкций, закупки второй ограничили договоренности ОПЕК", — констатирует Bloomberg.Ураган "Ида", в конце августа обрушившийся на побережье Мексиканского залива, резко осложнил ситуацию. И хотя в EIA ждут восстановления добычи уже в сентябре — до 1,2 миллиона баррелей в сутки, инфраструктура сильно повреждена. С американского рынка исчезли в совокупности 20,6 миллиона баррелей.Открыли закромаПосле восстановления электроснабжения в Луизиане и перезапуска НПЗ нефти потребуется еще больше.Об этом уже заявили в Exxon Mobil. Компании пришлось закрыть заводы в Луизиане. Министерство энергетики предоставило нефть из стратегических резервов. За два-три месяца Exxon должна восполнить запасы — залить сырье премиум-класса.Однако резервы ограничены. А значит, придется снова наращивать импорт. Как отмечают американские издания, если кто и выиграет от последствий урагана "Ида", то это российские экспортеры."В сентябре-октябре поставки увеличатся, поскольку добыча на шельфе США в Мексиканском заливе по-прежнему не возобновилась", — указывает Bloomberg. Как утверждает агентство со ссылкой на участников рынка, за несколько дней закупили уже три партии российского сырья.Спрос разгоняет цены. Восьмого сентября котировки Urals достигли семимесячного максимума и превысили Brent на 1,05 доллара. До того, как США накрыл ураган "Ида", Urals торговалась с дисконтом к Brent в 1,95 доллара.Перед запуском "Северного потока — 2" напряженность между Вашингтоном и Москвой усиливается. Однако рынок диктует свои правила, и американские производители никак не связаны дипломатическими или геополитическими целями Белого дома.
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экономика, батон-руж, brent, опек, urals, дональд трамп, министерство энергетики сша, мексиканский залив, северный поток — 2, eia, цены на нефть, россия
08:00 14.09.2021 (обновлено: 08:09 14.09.2021)
 

Ураганный спрос: США закупают российскую нефть

© AP Photo / Gregory BullАмериканский нефтяник
Американский нефтяник - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Gregory Bull
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американские нефтеперерабатывающие заводы встали из-за последствий урагана "Ида". Топлива критически не хватает. В Минэнерго распечатали резервы, чтобы поддержать производителей, однако запасы не безграничны. Предприятия на Мексиканском побережье ориентированы на нефть тяжелых сортов, а кроме России такую взять практически негде. США уже рекордно нарастили импорт и намерены купить еще больше.

Выросли аппетиты

Американские нефтепереработчики "рыщут по миру" в поисках подходящего сырья, чтобы удовлетворить спрос на моторное топливо, пишет Bloomberg.
По данным Управления энергетической информации Минэнерго (EIA), импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в мае (последние данные) подскочил сразу на 23 процента, до 844 тысяч баррелей в день. Можно сравнить, например, с поставками из Мексики: там прибавка всего на три пункта.
Еще в прошлом году российский импорт достиг девятилетнего максимума. Потеснив Саудовскую Аравию, резко снизившую экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке, Россия вышла на второе место среди поставщиков США.
Дело в том, что американские НПЗ лишились сырья из Венесуэлы. Это заслуга Дональда Трампа, в 2019-м наложившего санкции на Petroleos de Venezuela S. A.
© AP Photo / Ben MargotНефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Ben Margot
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
В наиболее сложном положении — заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron, рассчитанные на переработку тяжелых сортов нефти. Эти предприятия покупают в России главным образом мазут, необходимый для производства бензина.
"Потеряв венесуэльское сырье и столкнувшись с удорожанием у традиционных поставщиков ОПЕК, США стали основным потребителем российского мазута", — указывал Ади Имсирович, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.
"Россия — приоритетный партнер, поскольку изготавливает много полурафинированных масел, таких как Mazut 100. Это идеально для американских НПЗ, привыкших к густой, "грязной" нефти из Венесуэлы и с Ближнего Востока. Первой они лишились из-за санкций, закупки второй ограничили договоренности ОПЕК", — констатирует Bloomberg.
Ураган "Ида", в конце августа обрушившийся на побережье Мексиканского залива, резко осложнил ситуацию. И хотя в EIA ждут восстановления добычи уже в сентябре — до 1,2 миллиона баррелей в сутки, инфраструктура сильно повреждена. С американского рынка исчезли в совокупности 20,6 миллиона баррелей.
© AP Photo / Eric GayНефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Eric Gay
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе

Открыли закрома

После восстановления электроснабжения в Луизиане и перезапуска НПЗ нефти потребуется еще больше.
Об этом уже заявили в Exxon Mobil. Компании пришлось закрыть заводы в Луизиане. Министерство энергетики предоставило нефть из стратегических резервов. За два-три месяца Exxon должна восполнить запасы — залить сырье премиум-класса.
Однако резервы ограничены. А значит, придется снова наращивать импорт. Как отмечают американские издания, если кто и выиграет от последствий урагана "Ида", то это российские экспортеры.
"В сентябре-октябре поставки увеличатся, поскольку добыча на шельфе США в Мексиканском заливе по-прежнему не возобновилась", — указывает Bloomberg. Как утверждает агентство со ссылкой на участников рынка, за несколько дней закупили уже три партии российского сырья.
Спрос разгоняет цены. Восьмого сентября котировки Urals достигли семимесячного максимума и превысили Brent на 1,05 доллара. До того, как США накрыл ураган "Ида", Urals торговалась с дисконтом к Brent в 1,95 доллара.
Перед запуском "Северного потока — 2" напряженность между Вашингтоном и Москвой усиливается. Однако рынок диктует свои правила, и американские производители никак не связаны дипломатическими или геополитическими целями Белого дома.
Вид на нефтеперерабатывающий завод в США - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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ЭкономикаБатон-РужBrentОПЕКUralsДональд ТрампМинистерство энергетики СШАМексиканский заливСеверный поток — 2EIAЦены на нефтьРоссия
 
 
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