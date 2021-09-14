01:35 14.09.2021 (обновлено: 01:37 14.09.2021)
Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой
Сергиево-Посадский городской округ потребует закрыть общежитие с мигрантами в Бужаниново
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти будут требовать закрыть общежитие в подмосковной деревне Бужаниново, в котором живут мигранты, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.
СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств". Вечером жители Бужаниново вышли на улицу, чтобы добиться встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.
"В нашем Сергиево-Посадском округе произошла беда: убита пожилая женщина. Она должна была вернуться с дачного участка домой, но так и не пришла. Сын инициировал поиски. И в лесополосе недалеко от Бужанинова было найдено ее бездыханное тело. Полиция по горячим следам задержала двоих граждан Таджикистана, которые жили и работали на строительстве частного дома", - приводит слова Токарев канал администрации городского округа в Telegram.
По его словам, "свой праведный гнев жители Бужанинова готовы направить на всех мигрантов".
"Встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт. Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться, линчевать всех подряд, исходя из их национальности, - это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия", - отметил он.
"Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", - подчеркнул Токарев.