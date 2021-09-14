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Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой
Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой - РИА Новости, 14.09.2021
Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой
Власти будут требовать закрыть общежитие в подмосковной деревне Бужаниново, в котором живут мигранты, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T01:35
2021-09-14T01:37
происшествия
сергиев посад
москва
следственный комитет россии (ск рф)
михаил токарев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти будут требовать закрыть общежитие в подмосковной деревне Бужаниново, в котором живут мигранты, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств". Вечером жители Бужаниново вышли на улицу, чтобы добиться встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.По его словам, "свой праведный гнев жители Бужанинова готовы направить на всех мигрантов"."Встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт. Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться, линчевать всех подряд, исходя из их национальности, - это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия", - отметил он."Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", - подчеркнул Токарев.
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происшествия, сергиев посад, москва, следственный комитет россии (ск рф), михаил токарев
01:35 14.09.2021 (обновлено: 01:37 14.09.2021)
 
Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой

Сергиево-Посадский городской округ потребует закрыть общежитие с мигрантами в Бужаниново

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти будут требовать закрыть общежитие в подмосковной деревне Бужаниново, в котором живут мигранты, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.
СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств". Вечером жители Бужаниново вышли на улицу, чтобы добиться встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.

"В нашем Сергиево-Посадском округе произошла беда: убита пожилая женщина. Она должна была вернуться с дачного участка домой, но так и не пришла. Сын инициировал поиски. И в лесополосе недалеко от Бужанинова было найдено ее бездыханное тело. Полиция по горячим следам задержала двоих граждан Таджикистана, которые жили и работали на строительстве частного дома", - приводит слова Токарев канал администрации городского округа в Telegram.

По его словам, "свой праведный гнев жители Бужанинова готовы направить на всех мигрантов".
"Встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт. Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться, линчевать всех подряд, исходя из их национальности, - это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия", - отметил он.
"Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", - подчеркнул Токарев.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
00:48
Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново
 
ПроисшествияСергиев ПосадМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Михаил Токарев
 
 
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