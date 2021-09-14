https://ria.ru/20210914/obschezhitie-1749935282.html

Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой

Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой - РИА Новости, 14.09.2021

Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой

Власти будут требовать закрыть общежитие в подмосковной деревне Бужаниново, в котором живут мигранты, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T01:35

2021-09-14T01:35

2021-09-14T01:37

происшествия

сергиев посад

москва

следственный комитет россии (ск рф)

михаил токарев

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти будут требовать закрыть общежитие в подмосковной деревне Бужаниново, в котором живут мигранты, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств". Вечером жители Бужаниново вышли на улицу, чтобы добиться встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.По его словам, "свой праведный гнев жители Бужанинова готовы направить на всех мигрантов"."Встреча с правоохранителями, диалог с представителями власти помогли предотвратить конфликт. Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться, линчевать всех подряд, исходя из их национальности, - это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия", - отметил он."Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", - подчеркнул Токарев.

https://ria.ru/20210914/migranty-1749934343.html

сергиев посад

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергиев посад, москва, следственный комитет россии (ск рф), михаил токарев