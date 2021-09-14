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Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну

Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну - РИА Новости, 14.09.2021

Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну

Лидеры "Партии маори" начали сбор подписей под петицией с требованием сменить название Новой Зеландии на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:43

2021-09-14T11:43

2021-09-14T12:56

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидеры "Партии маори" начали сбор подписей под петицией с требованием сменить название Новой Зеландии на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить маорийские названия к 2026 году, сообщает радио RNZ.Сопредседатели политической организации коренных жителей страны Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер считают, что оригинальные наименования искажаются, не принимаются и игнорируются."Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в этой стране. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа", — приводит радио RNZ слова Ваитити.По словам Нгаревы-Пакер, колониальное образование и смена названий мест на английские в начале ХХ века привели к тому, что способность предков нынешних коренных жителей Новой Зеландии владеть родным языком снизилась с 90 процентов в 1910 году до 23 процентов в 1950 году.Маори составляют около 15 процентов населения, но только три процента жителей владеют этим языком.Премьер-министр Джасинда Ардерн выступила против переименования."У нас нет планов официально сменить название Новой Зеландии. Но в то же время, я бы сказала, мне нравится, как люди перекрестно используют разные названия местностей. И думаю, эта практика будет расширяться", — отметила глава новозеландского правительства.По ее словам, маорийский язык признан официальным наряду с английским, коренные названия мест будут использоваться "взаимозаменяемо" и в будущем.Маорийское название "Аотеароа" означает "Длинное белое облако", которое увидели над островами Новой Зеландии предки маори, переплыв около восьми столетий назад через океан на восьми больших лодках-каноэ.

https://ria.ru/20210831/rus-ukraina-1748068589.html

https://ria.ru/20210910/peterburg-1749497783.html

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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, новости - туризм