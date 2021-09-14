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Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну
Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну - РИА Новости, 14.09.2021
Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну
Лидеры "Партии маори" начали сбор подписей под петицией с требованием сменить название Новой Зеландии на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:43
2021-09-14T11:43
2021-09-14T12:56
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидеры "Партии маори" начали сбор подписей под петицией с требованием сменить название Новой Зеландии на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить маорийские названия к 2026 году, сообщает радио RNZ.Сопредседатели политической организации коренных жителей страны Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер считают, что оригинальные наименования искажаются, не принимаются и игнорируются."Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в этой стране. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа", — приводит радио RNZ слова Ваитити.По словам Нгаревы-Пакер, колониальное образование и смена названий мест на английские в начале ХХ века привели к тому, что способность предков нынешних коренных жителей Новой Зеландии владеть родным языком снизилась с 90 процентов в 1910 году до 23 процентов в 1950 году.Маори составляют около 15 процентов населения, но только три процента жителей владеют этим языком.Премьер-министр Джасинда Ардерн выступила против переименования."У нас нет планов официально сменить название Новой Зеландии. Но в то же время, я бы сказала, мне нравится, как люди перекрестно используют разные названия местностей. И думаю, эта практика будет расширяться", — отметила глава новозеландского правительства.По ее словам, маорийский язык признан официальным наряду с английским, коренные названия мест будут использоваться "взаимозаменяемо" и в будущем.Маорийское название "Аотеароа" означает "Длинное белое облако", которое увидели над островами Новой Зеландии предки маори, переплыв около восьми столетий назад через океан на восьми больших лодках-каноэ.
https://ria.ru/20210831/rus-ukraina-1748068589.html
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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, новости - туризм
11:43 14.09.2021 (обновлено: 12:56 14.09.2021)
Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну
Лидеры "Партии маори" предложили сменить название страны на полинезийское "Аотеароа"
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Лидеры "Партии маори" начали сбор подписей под петицией с требованием сменить название Новой Зеландии
на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить маорийские названия к 2026 году, сообщает радио RNZ
.
Сопредседатели политической организации коренных жителей страны Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер считают, что оригинальные наименования искажаются, не принимаются и игнорируются.
"Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в этой стране. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа", — приводит радио RNZ слова Ваитити.
По словам Нгаревы-Пакер, колониальное образование и смена названий мест на английские в начале ХХ века привели к тому, что способность предков нынешних коренных жителей Новой Зеландии владеть родным языком снизилась с 90 процентов в 1910 году до 23 процентов в 1950 году.
"Всего за 40 лет колонизаторы смогли успешно отобрать у нас язык. И мы все еще ощущаем влияние этого сегодня", — подчеркнула сопредседатель партии.
Маори составляют около 15 процентов населения, но только три процента жителей владеют этим языком.
Премьер-министр Джасинда Ардерн
выступила против переименования.
"У нас нет планов официально сменить название Новой Зеландии. Но в то же время, я бы сказала, мне нравится, как люди перекрестно используют разные названия местностей. И думаю, эта практика будет расширяться", — отметила глава новозеландского правительства.
По ее словам, маорийский язык признан официальным наряду с английским, коренные названия мест будут использоваться "взаимозаменяемо" и в будущем.
Маорийское название "Аотеароа" означает "Длинное белое облако", которое увидели над островами Новой Зеландии предки маори, переплыв около восьми столетий назад через океан на восьми больших лодках-каноэ.