Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210914/nazvanie-1749976762.html
Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну
Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну - РИА Новости, 14.09.2021
Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну
Лидеры "Партии маори" начали сбор подписей под петицией с требованием сменить название Новой Зеландии на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:43
2021-09-14T12:56
в мире
новая зеландия
джасинда ардерн
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749993132_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_ff4fb1acc1687bbc6ecbf1cbdba4b2aa.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидеры "Партии маори" начали сбор подписей под петицией с требованием сменить название Новой Зеландии на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить маорийские названия к 2026 году, сообщает радио RNZ.Сопредседатели политической организации коренных жителей страны Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер считают, что оригинальные наименования искажаются, не принимаются и игнорируются."Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в этой стране. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа", — приводит радио RNZ слова Ваитити.По словам Нгаревы-Пакер, колониальное образование и смена названий мест на английские в начале ХХ века привели к тому, что способность предков нынешних коренных жителей Новой Зеландии владеть родным языком снизилась с 90 процентов в 1910 году до 23 процентов в 1950 году.Маори составляют около 15 процентов населения, но только три процента жителей владеют этим языком.Премьер-министр Джасинда Ардерн выступила против переименования."У нас нет планов официально сменить название Новой Зеландии. Но в то же время, я бы сказала, мне нравится, как люди перекрестно используют разные названия местностей. И думаю, эта практика будет расширяться", — отметила глава новозеландского правительства.По ее словам, маорийский язык признан официальным наряду с английским, коренные названия мест будут использоваться "взаимозаменяемо" и в будущем.Маорийское название "Аотеароа" означает "Длинное белое облако", которое увидели над островами Новой Зеландии предки маори, переплыв около восьми столетий назад через океан на восьми больших лодках-каноэ.
https://ria.ru/20210831/rus-ukraina-1748068589.html
https://ria.ru/20210910/peterburg-1749497783.html
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749993132_105:0:1792:1265_1920x0_80_0_0_44e243d35c970db74cc8efdfd9169c0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, новости - туризм
11:43 14.09.2021 (обновлено: 12:56 14.09.2021)
 
Жители Новой Зеландии потребовали переименовать страну

Лидеры "Партии маори" предложили сменить название страны на полинезийское "Аотеароа"

© AP Photo / Susan WalshМаори
Маори - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидеры "Партии маори" начали сбор подписей под петицией с требованием сменить название Новой Зеландии на полинезийское "Аотеароа" и всем городам присвоить маорийские названия к 2026 году, сообщает радио RNZ.
Сопредседатели политической организации коренных жителей страны Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер считают, что оригинальные наименования искажаются, не принимаются и игнорируются.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 20:01
В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину
"Уже в прошлом язык маори получил статус первого и официального языка в этой стране. Мы полинезийская страна, мы Аотеароа", — приводит радио RNZ слова Ваитити.
По словам Нгаревы-Пакер, колониальное образование и смена названий мест на английские в начале ХХ века привели к тому, что способность предков нынешних коренных жителей Новой Зеландии владеть родным языком снизилась с 90 процентов в 1910 году до 23 процентов в 1950 году.
"Всего за 40 лет колонизаторы смогли успешно отобрать у нас язык. И мы все еще ощущаем влияние этого сегодня", — подчеркнула сопредседатель партии.
Маори составляют около 15 процентов населения, но только три процента жителей владеют этим языком.
Премьер-министр Джасинда Ардерн выступила против переименования.
"У нас нет планов официально сменить название Новой Зеландии. Но в то же время, я бы сказала, мне нравится, как люди перекрестно используют разные названия местностей. И думаю, эта практика будет расширяться", — отметила глава новозеландского правительства.
По ее словам, маорийский язык признан официальным наряду с английским, коренные названия мест будут использоваться "взаимозаменяемо" и в будущем.
Маорийское название "Аотеароа" означает "Длинное белое облако", которое увидели над островами Новой Зеландии предки маори, переплыв около восьми столетий назад через океан на восьми больших лодках-каноэ.
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 12:33
В Кремле ответили на вопрос о переименовании Петербурга в Ленинград
 
ТуризмВ миреНовая ЗеландияДжасинда АрдернНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
Лента новостейМолния