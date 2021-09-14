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СМИ: Минфин предложил увеличить налог на добычу для металлургов втрое
СМИ: Минфин предложил увеличить налог на добычу для металлургов втрое - РИА Новости, 14.09.2021
СМИ: Минфин предложил увеличить налог на добычу для металлургов втрое
Налог на добычу для металлургов может вырасти втрое. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект Минфина. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:24
2021-09-14T09:54
экономика
россия
андрей белоусов
антон силуанов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Налог на добычу для металлургов может вырасти втрое. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект Минфина.В документе сказано, что мировая практика изъятия ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет примерно 3-5% выручки компаний, тогда как в России этот показатель не превышает 1-2%.Источник издания сообщил, что в правительстве обсуждаются поправки к Налоговому кодексу, по которым коэффициент к ставке НДПИ вырастет с 3,5 до 10.В проекте министерство отмечает, что даже в период невысоких цен в мире в 2014–2019 годах в ненефтегазовом ресурсном секторе формировался высокий уровень рентного дохода.Источники “Ъ” среди металлургов утверждают, что дополнительные изъятия обсуждались только на случай роста цен."Иными словами, механизм должен предусматривать повышение в случае роста цен и снижение в случае резкого падения, которое мы видели не раз",— подчеркнул один из них.Также они считают, что необходимы исключения для месторождений со сложным геологическим строением, так как увеличение НДПИ для них приведет к серьезным убыткам.Ранее правительство на фоне роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка.Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым.По его мнению, эти средства могли бы быть использованы для реализации новых задач и стратегических инициатив.
https://ria.ru/20210605/belousov-1735808845.html
https://ria.ru/20210604/metallurg-1735688545.html
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экономика, россия, андрей белоусов, антон силуанов
09:24 14.09.2021 (обновлено: 09:54 14.09.2021)
 
СМИ: Минфин предложил увеличить налог на добычу для металлургов втрое

"Ъ": Минфин предложил увеличить налог на добычу для металлургов втрое

© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкРабота металлургического предприятия в Армении. 1968 год
Работа металлургического предприятия в Армении. 1968 год - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Налог на добычу для металлургов может вырасти втрое. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект Минфина.
В документе сказано, что мировая практика изъятия ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет примерно 3-5% выручки компаний, тогда как в России этот показатель не превышает 1-2%.
Источник издания сообщил, что в правительстве обсуждаются поправки к Налоговому кодексу, по которым коэффициент к ставке НДПИ вырастет с 3,5 до 10.
В проекте министерство отмечает, что даже в период невысоких цен в мире в 2014–2019 годах в ненефтегазовом ресурсном секторе формировался высокий уровень рентного дохода.
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Источники “Ъ” среди металлургов утверждают, что дополнительные изъятия обсуждались только на случай роста цен.
"Иными словами, механизм должен предусматривать повышение в случае роста цен и снижение в случае резкого падения, которое мы видели не раз",— подчеркнул один из них.
Также они считают, что необходимы исключения для месторождений со сложным геологическим строением, так как увеличение НДПИ для них приведет к серьезным убыткам.
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Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым.
По его мнению, эти средства могли бы быть использованы для реализации новых задач и стратегических инициатив.
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