https://ria.ru/20210914/murashko-1750061466.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 14.09.2021

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом

Под медицинским наблюдением в России находятся 723 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, нагрузка на систему здравоохранения высокая, заявил министр... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:35

2021-09-14T18:35

2021-09-14T18:47

распространение коронавируса

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740588342_0:38:2731:1574_1920x0_80_0_0_b14df50c5f65e3facea8a0975ae1310b.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Под медицинским наблюдением в России находятся 723 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, нагрузка на систему здравоохранения высокая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тысячи граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией, это по-прежнему высокая нагрузка на систему здравоохранения",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20210907/smertnost-1749003692.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии, россия