https://ria.ru/20210914/murashko-1750061466.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 14.09.2021
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом
Под медицинским наблюдением в России находятся 723 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, нагрузка на систему здравоохранения высокая, заявил министр... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:35
2021-09-14T18:35
2021-09-14T18:47
распространение коронавируса
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Под медицинским наблюдением в России находятся 723 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, нагрузка на систему здравоохранения высокая, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тысячи граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией, это по-прежнему высокая нагрузка на систему здравоохранения",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
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здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии, россия
18:35 14.09.2021 (обновлено: 18:47 14.09.2021)
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом
Мурашко: сегодня под наблюдением медиков 723 тысячи пациентов с COVID-19, нагрузка высокая