https://ria.ru/20210914/murashko-1750061300.html

Мурашко рассказал о доступности вакцин в регионах

Мурашко рассказал о доступности вакцин в регионах - РИА Новости, 14.09.2021

Мурашко рассказал о доступности вакцин в регионах

Вакцин от коронавируса в России достаточно во всех регионах, проблем с записью на вакцинацию нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:33

2021-09-14T18:33

2021-09-14T18:50

распространение коронавируса

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в России достаточно во всех регионах, проблем с записью на вакцинацию нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцины достаточно, запасы составляют около одного месяца во всех регионах... Проблем записаться, получить вакцину нет никаких ни в одном регионе", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что в России работает около 12 тысяч пунктов вакцинации. На сегодняшний день привиты уже более 46 миллионов граждан, отметил министр.

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748033773.html

россия

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2021

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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии