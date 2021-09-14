https://ria.ru/20210914/murashko-1750061300.html
Мурашко рассказал о доступности вакцин в регионах
Мурашко рассказал о доступности вакцин в регионах - РИА Новости, 14.09.2021
Мурашко рассказал о доступности вакцин в регионах
Вакцин от коронавируса в России достаточно во всех регионах, проблем с записью на вакцинацию нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:33
2021-09-14T18:33
2021-09-14T18:50
распространение коронавируса
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в России достаточно во всех регионах, проблем с записью на вакцинацию нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вакцины достаточно, запасы составляют около одного месяца во всех регионах... Проблем записаться, получить вакцину нет никаких ни в одном регионе", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что в России работает около 12 тысяч пунктов вакцинации. На сегодняшний день привиты уже более 46 миллионов граждан, отметил министр.
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748033773.html
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
18:33 14.09.2021 (обновлено: 18:50 14.09.2021)
Мурашко рассказал о доступности вакцин в регионах
Мурашко: вакцин от коронавируса в регионах достаточно, проблем с записью на вакцинацию нет