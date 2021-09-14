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Случайные собутыльники ограбили жителя Москвы на 300 тысяч рублей
Случайные собутыльники ограбили жителя Москвы на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 14.09.2021
Случайные собутыльники ограбили жителя Москвы на 300 тысяч рублей
Житель Москвы выпил пива с двумя первыми встречными на День города и позвал их продолжить веселье у себя дома, однако гости ограбили хозяина, предварительно... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:33
2021-09-14T17:50
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Житель Москвы выпил пива с двумя первыми встречными на День города и позвал их продолжить веселье у себя дома, однако гости ограбили хозяина, предварительно "отключив" его ударом по голове - ущерб составил более 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его данным, 41-летний Сергей 11 сентября встретил у своего дома двух ранее незнакомых ему граждан. Вместе они выпили пива, причем, как показалось Сергею, в его напиток могли что-то подмешать, но он его все равно выпил, поскольку в этот день уже пил пиво. На тот момент он уже был довольно пьян."Далее потерпевший пригласил своих новых товарищей к себе в съемную квартиру на 2-й Вольской улице. Открыв дверь в квартиру, он пропустил злоумышленников вперед, а когда закрывал дверь, получил удар в голову и потерял сознание", - сказал собеседник агентства.В итоге, продолжил он, злоумышленники похитили из квартиры вещей на 323 тысячи рублей. Среди похищенного - телевизор, ноутбук, кальян, утюг, несколько чайников, несколько мобильных телефонов, "умные" часы, набор кухонных ножей, картина, несколько пар кроссовок, солнцезащитные очки и даже витамины, а также наличные деньги.В пресс-службе столичного ГУМВД подтвердили факт происшествия. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ", - говорится в сообщении московского главка полиции.
https://ria.ru/20210306/prestupnost-1600229405.html
https://ria.ru/20191117/1561034182.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:33 14.09.2021 (обновлено: 17:50 14.09.2021)
 
Случайные собутыльники ограбили жителя Москвы на 300 тысяч рублей

Жителя Москвы ограбили случайные знакомые, с которыми он выпивал на День города

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Житель Москвы выпил пива с двумя первыми встречными на День города и позвал их продолжить веселье у себя дома, однако гости ограбили хозяина, предварительно "отключив" его ударом по голове - ущерб составил более 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его данным, 41-летний Сергей 11 сентября встретил у своего дома двух ранее незнакомых ему граждан. Вместе они выпили пива, причем, как показалось Сергею, в его напиток могли что-то подмешать, но он его все равно выпил, поскольку в этот день уже пил пиво. На тот момент он уже был довольно пьян.
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"Далее потерпевший пригласил своих новых товарищей к себе в съемную квартиру на 2-й Вольской улице. Открыв дверь в квартиру, он пропустил злоумышленников вперед, а когда закрывал дверь, получил удар в голову и потерял сознание", - сказал собеседник агентства.
В итоге, продолжил он, злоумышленники похитили из квартиры вещей на 323 тысячи рублей. Среди похищенного - телевизор, ноутбук, кальян, утюг, несколько чайников, несколько мобильных телефонов, "умные" часы, набор кухонных ножей, картина, несколько пар кроссовок, солнцезащитные очки и даже витамины, а также наличные деньги.
В пресс-службе столичного ГУМВД подтвердили факт происшествия. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ", - говорится в сообщении московского главка полиции.
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