https://ria.ru/20210914/moskva-1750051022.html

Случайные собутыльники ограбили жителя Москвы на 300 тысяч рублей

Случайные собутыльники ограбили жителя Москвы на 300 тысяч рублей - РИА Новости, 14.09.2021

Случайные собутыльники ограбили жителя Москвы на 300 тысяч рублей

Житель Москвы выпил пива с двумя первыми встречными на День города и позвал их продолжить веселье у себя дома, однако гости ограбили хозяина, предварительно... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:33

2021-09-14T17:33

2021-09-14T17:50

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Житель Москвы выпил пива с двумя первыми встречными на День города и позвал их продолжить веселье у себя дома, однако гости ограбили хозяина, предварительно "отключив" его ударом по голове - ущерб составил более 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его данным, 41-летний Сергей 11 сентября встретил у своего дома двух ранее незнакомых ему граждан. Вместе они выпили пива, причем, как показалось Сергею, в его напиток могли что-то подмешать, но он его все равно выпил, поскольку в этот день уже пил пиво. На тот момент он уже был довольно пьян."Далее потерпевший пригласил своих новых товарищей к себе в съемную квартиру на 2-й Вольской улице. Открыв дверь в квартиру, он пропустил злоумышленников вперед, а когда закрывал дверь, получил удар в голову и потерял сознание", - сказал собеседник агентства.В итоге, продолжил он, злоумышленники похитили из квартиры вещей на 323 тысячи рублей. Среди похищенного - телевизор, ноутбук, кальян, утюг, несколько чайников, несколько мобильных телефонов, "умные" часы, набор кухонных ножей, картина, несколько пар кроссовок, солнцезащитные очки и даже витамины, а также наличные деньги.В пресс-службе столичного ГУМВД подтвердили факт происшествия. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ", - говорится в сообщении московского главка полиции.

https://ria.ru/20210306/prestupnost-1600229405.html

https://ria.ru/20191117/1561034182.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)