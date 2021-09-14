https://ria.ru/20210914/moskva-1750032905.html

В Москве задержали мужчину, стрелявшего в рэпера Бледного

В Москве задержали мужчину, стрелявшего в рэпера Бледного - РИА Новости, 14.09.2021

В Москве задержали мужчину, стрелявшего в рэпера Бледного

В Москве задержан молодой человек, подозреваемый в нападении на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская", следует из сообщения пресс-службы столичной... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:01

2021-09-14T16:01

2021-09-14T16:01

происшествия

москва

владимир васенин

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве задержан молодой человек, подозреваемый в нападении на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская", следует из сообщения пресс-службы столичной полиции.Но факту нападения на рэпера, которое случилось у дома 1 по Тверской Заставе, возбуждено уголовное дело о хулиганстве."Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД по Тверскому району задержали молодого человека, подозреваемого в стрельбе в центре столицы", - сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.Злоумышленник был задержан на Алтуфьевском шоссе, им оказался 20-летний житель столицы, у него изъяли "предмет, конструктивно схожий с оружием". Со слов задержанного, пистолет является аэрозольным."25/17" - российская рэп-группа, основанная омскими музыкантами Андреем Позднуховым (Бледный) и Антоном Завьяловым.

https://ria.ru/20210913/samara-1749848875.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, владимир васенин