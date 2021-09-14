Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/moskva-1750032905.html
В Москве задержали мужчину, стрелявшего в рэпера Бледного
В Москве задержали мужчину, стрелявшего в рэпера Бледного - РИА Новости, 14.09.2021
В Москве задержали мужчину, стрелявшего в рэпера Бледного
В Москве задержан молодой человек, подозреваемый в нападении на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская", следует из сообщения пресс-службы столичной... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:01
2021-09-14T16:01
происшествия
москва
владимир васенин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749970850_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_be596518a88ca3ebef88fa979dd75650.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве задержан молодой человек, подозреваемый в нападении на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская", следует из сообщения пресс-службы столичной полиции.Но факту нападения на рэпера, которое случилось у дома 1 по Тверской Заставе, возбуждено уголовное дело о хулиганстве."Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД по Тверскому району задержали молодого человека, подозреваемого в стрельбе в центре столицы", - сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.Злоумышленник был задержан на Алтуфьевском шоссе, им оказался 20-летний житель столицы, у него изъяли "предмет, конструктивно схожий с оружием". Со слов задержанного, пистолет является аэрозольным."25/17" - российская рэп-группа, основанная омскими музыкантами Андреем Позднуховым (Бледный) и Антоном Завьяловым.
https://ria.ru/20210913/samara-1749848875.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749970850_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2028b4de9df60c9dc8e759acb8a00aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, владимир васенин
16:01 14.09.2021
 
В Москве задержали мужчину, стрелявшего в рэпера Бледного

В Москве задержали подозреваемого в нападении на рэпера Бледного у метро "Белорусская

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВокалист группы 25/17 Андрей Позднухов (Бледный)
Вокалист группы 25/17 Андрей Позднухов (Бледный) - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Москве задержан молодой человек, подозреваемый в нападении на рэпера Андрея Бледного у метро "Белорусская", следует из сообщения пресс-службы столичной полиции.
Но факту нападения на рэпера, которое случилось у дома 1 по Тверской Заставе, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 13:18
Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД по Тверскому району задержали молодого человека, подозреваемого в стрельбе в центре столицы", - сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.
Злоумышленник был задержан на Алтуфьевском шоссе, им оказался 20-летний житель столицы, у него изъяли "предмет, конструктивно схожий с оружием". Со слов задержанного, пистолет является аэрозольным.
"25/17" - российская рэп-группа, основанная омскими музыкантами Андреем Позднуховым (Бледный) и Антоном Завьяловым.
 
ПроисшествияМоскваВладимир Васенин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
Лента новостейМолния