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В центре Москвы зарезали врача-рентгенолога, сообщил источник
В центре Москвы зарезали врача-рентгенолога, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2021
В центре Москвы зарезали врача-рентгенолога, сообщил источник
Врача-рентгенолога зарезали в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:13
2021-09-14T14:42
происшествия
иркутская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Врача-рентгенолога зарезали в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Вечером 13 сентября на Большом Краснохолмском мосту на тротуаре был обнаружен мужчина без сознания. В руках у него был перцовый баллончик, на голове была рана", — сказал собеседник агентства.Пострадавший — Андрей Константинович Кравцов 1955 года рождения — умер от ножевого ранения, добавил он.Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался уроженец Иркутской области, проживающий в Люберцах. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК Российской Федерации."Вечером 13 сентября 2021 года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста в городе Москве, в ходе конфликта с 66-летним потерпевшим причинил ему множественные ножевые ранения в область головы и туловища", — рассказали в пресс-службе столичного главка СК.Кравцов работал в Центральной поликлинике Литфонда, заведовал кабинетом МРТ-диагностики. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
https://ria.ru/20210914/balashikha-1749969272.html
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происшествия, иркутская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:13 14.09.2021 (обновлено: 14:42 14.09.2021)
 
В центре Москвы зарезали врача-рентгенолога, сообщил источник

Источник: врача-рентгенолога зарезали на мосту в центре Москвы

© Фото : СУ СК по городу МосквеСотрудник Следственного Комитета на месте убийства врача-рентгенолога в Москве
Сотрудник Следственного Комитета на месте убийства врача-рентгенолога в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : СУ СК по городу Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Врача-рентгенолога зарезали в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Вечером 13 сентября на Большом Краснохолмском мосту на тротуаре был обнаружен мужчина без сознания. В руках у него был перцовый баллончик, на голове была рана", — сказал собеседник агентства.
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Пострадавший — Андрей Константинович Кравцов 1955 года рождения — умер от ножевого ранения, добавил он.
Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался уроженец Иркутской области, проживающий в Люберцах. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК Российской Федерации.
"Вечером 13 сентября 2021 года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста в городе Москве, в ходе конфликта с 66-летним потерпевшим причинил ему множественные ножевые ранения в область головы и туловища", — рассказали в пресс-службе столичного главка СК.
Кравцов работал в Центральной поликлинике Литфонда, заведовал кабинетом МРТ-диагностики. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
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