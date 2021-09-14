https://ria.ru/20210914/moskva-1749997417.html

В центре Москвы зарезали врача-рентгенолога, сообщил источник

В центре Москвы зарезали врача-рентгенолога, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2021

В центре Москвы зарезали врача-рентгенолога, сообщил источник

Врача-рентгенолога зарезали в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:13

2021-09-14T13:13

2021-09-14T14:42

происшествия

иркутская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750015246_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_9e8e6c513362bab036812921c6f2313a.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Врача-рентгенолога зарезали в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Вечером 13 сентября на Большом Краснохолмском мосту на тротуаре был обнаружен мужчина без сознания. В руках у него был перцовый баллончик, на голове была рана", — сказал собеседник агентства.Пострадавший — Андрей Константинович Кравцов 1955 года рождения — умер от ножевого ранения, добавил он.Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался уроженец Иркутской области, проживающий в Люберцах. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК Российской Федерации."Вечером 13 сентября 2021 года молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста в городе Москве, в ходе конфликта с 66-летним потерпевшим причинил ему множественные ножевые ранения в область головы и туловища", — рассказали в пресс-службе столичного главка СК.Кравцов работал в Центральной поликлинике Литфонда, заведовал кабинетом МРТ-диагностики. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

https://ria.ru/20210914/balashikha-1749969272.html

https://ria.ru/20210914/obvinenie-1749951882.html

иркутская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия