https://ria.ru/20210914/moskva-1749983844.html

Около 20 человек залезли на звезду на Главном здании МГУ на День города

Около 20 человек залезли на звезду на Главном здании МГУ на День города - РИА Новости, 14.09.2021

Около 20 человек залезли на звезду на Главном здании МГУ на День города

Около 20 человек залезли на звезду на Главном здании МГУ, пройдя мимо охраны в День города 11 сентября, рассказал РИА Новости один из участников подъема. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:14

2021-09-14T12:14

2021-09-14T12:59

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 20 человек залезли на звезду на Главном здании МГУ, пройдя мимо охраны в День города 11 сентября, рассказал РИА Новости один из участников подъема."Нас было около 20 человек. Попасть туда было достаточно трудно, поскольку отделение полиции находится прямо в Главном здании МГУ. Переходы в выходные закрыты. В итоге мы пешком по лестнице дошли с первого до последнего этажа, а там уже все двери были открыты", - заявил руфер."Мы дождались, пока охранник разгадает судоку и ляжет спать, чтобы незаметно пройти в здание мимо него", - добавил собеседник.Внизу руферов ждала охрана вместе с полицией, их всех отвели в отдел полиции, где они написали объяснительные, после чего отпустили по домам, сообщил он.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Звезда находится на шпиле на Главном здании МГУ на высоте порядка 240 метров.

https://ria.ru/20210806/rufery-1744720283.html

https://ria.ru/20210914/dtp-1749954102.html

москва

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2021

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Верхом на звезде: руферы забрались на вершину главного здания МГУ Около 20 человек залезли на звезду на Главном здании МГУ (высота около 240 метров) пройдя мимо охраны в День города 11 сентября. Внизу руферов ждала охрана вместе с полицией, их отвели в отдел полиции, где они написали объяснительные, после чего отпустили по домам, сообщил собеседник. 2021-09-14T12:14 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва