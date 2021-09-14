https://ria.ru/20210914/moskva-1749980444.html

Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей

Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей - РИА Новости, 14.09.2021

Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы на 15 суток арестовал блогера, который разбил в "Ашане" бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:58

2021-09-14T11:58

2021-09-14T12:00

происшествия

москва

ашан

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 15 суток арестовал блогера, который разбил в "Ашане" бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда Звездин Д.Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в пресс-службе.Согласно материалам дела и объяснениям Звездина в суде, он является Instagram-блогером и "своими действиями хотел призвать молодежь бороться с потреблением алкогольной продукции".В пресс-службе добавили, что в результате "Ашан" был причинен ущерб в размере более 116 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210909/bloger-1749302406.html

москва

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2021

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происшествия, москва, ашан