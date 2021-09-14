https://ria.ru/20210914/moskva-1749980444.html
Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей
Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей - РИА Новости, 14.09.2021
Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей
Симоновский суд Москвы на 15 суток арестовал блогера, который разбил в "Ашане" бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:58
2021-09-14T11:58
2021-09-14T12:00
происшествия
москва
ашан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 15 суток арестовал блогера, который разбил в "Ашане" бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда Звездин Д.Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в пресс-службе.Согласно материалам дела и объяснениям Звездина в суде, он является Instagram-блогером и "своими действиями хотел призвать молодежь бороться с потреблением алкогольной продукции".В пресс-службе добавили, что в результате "Ашан" был причинен ущерб в размере более 116 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210909/bloger-1749302406.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ашан
11:58 14.09.2021 (обновлено: 12:00 14.09.2021)
Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей
В Москве на 15 суток арестовали блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей