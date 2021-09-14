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Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей
Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей - РИА Новости, 14.09.2021
Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей
Симоновский суд Москвы на 15 суток арестовал блогера, который разбил в "Ашане" бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:58
2021-09-14T12:00
происшествия
москва
ашан
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 15 суток арестовал блогера, который разбил в "Ашане" бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда Звездин Д.Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в пресс-службе.Согласно материалам дела и объяснениям Звездина в суде, он является Instagram-блогером и "своими действиями хотел призвать молодежь бороться с потреблением алкогольной продукции".В пресс-службе добавили, что в результате "Ашан" был причинен ущерб в размере более 116 тысяч рублей.
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происшествия, москва, ашан
11:58 14.09.2021 (обновлено: 12:00 14.09.2021)
 
Суд арестовал блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей

В Москве на 15 суток арестовали блогера, разбившего в "Ашане" алкоголь на 116 тысяч рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 15 суток арестовал блогера, который разбил в "Ашане" бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда Звездин Д.Н. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в пресс-службе.
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Согласно материалам дела и объяснениям Звездина в суде, он является Instagram-блогером и "своими действиями хотел призвать молодежь бороться с потреблением алкогольной продукции".
В пресс-службе добавили, что в результате "Ашан" был причинен ущерб в размере более 116 тысяч рублей.
 
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