https://ria.ru/20210914/moshennik-1749940395.html
Мошенник в Алтайском крае оставил без жилья семь человек
Мошенник в Алтайском крае оставил без жилья семь человек - РИА Новости, 14.09.2021
Мошенник в Алтайском крае оставил без жилья семь человек
В Алтайском крае злоумышленник оставил без жилья семь человек, уголовное дело передали в суд, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T06:18
2021-09-14T06:18
2021-09-14T11:13
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алтайский край
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БАРНАУЛ, 14 сен — РИА Новости. В Алтайском крае злоумышленник оставил без жилья семь человек, уголовное дело передали в суд, сообщила региональная прокуратура.Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статье 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение прав граждан на жилое помещение".По версии следствия, бийчанин в 2014-2020 годах возглавлял юридическое лицо, предоставляющее микрозаймы. Он убеждал обратившихся людей для "обеспечения" взятых на себя обязательств временно переоформлять на него квартиры и дома. Граждане были уверены, что имущество вернется к ним после возврата кредита. В итоге семь человек лишились своего жилья."Еще двое граждан под влиянием обмана подписали дополнительные кредитные договоры к основным обязательствам без фактического получения денег по ним и остались должны обвиняемому более двух миллионов рублей", — добавили в прокуратуре.На имущество, земельные участки и недвижимость обвиняемого общей стоимостью около 21 миллиона рублей наложили арест.
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происшествия, барнаул, алтайский край, бийск
06:18 14.09.2021 (обновлено: 11:13 14.09.2021)
Мошенник в Алтайском крае оставил без жилья семь человек
В Алтайском крае завели дело против мошенника, оставившего без жилья семь человек
БАРНАУЛ, 14 сен — РИА Новости. В Алтайском крае злоумышленник оставил без жилья семь человек, уголовное дело передали в суд, сообщила региональная прокуратура.
Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статье 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение прав граждан на жилое помещение".
По версии следствия, бийчанин в 2014-2020 годах возглавлял юридическое лицо, предоставляющее микрозаймы. Он убеждал обратившихся людей для "обеспечения" взятых на себя обязательств временно переоформлять на него квартиры и дома. Граждане были уверены, что имущество вернется к ним после возврата кредита. В итоге семь человек лишились своего жилья.
"Еще двое граждан под влиянием обмана подписали дополнительные кредитные договоры к основным обязательствам без фактического получения денег по ним и остались должны обвиняемому более двух миллионов рублей", — добавили в прокуратуре.
На имущество, земельные участки и недвижимость обвиняемого общей стоимостью около 21 миллиона рублей наложили арест.