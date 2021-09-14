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Шоубиз
https://ria.ru/20210914/mordvinova-1749960771.html
Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу
Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу - РИА Новости, 14.09.2021
Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу
Актриса Амалия Мордвинова в эфире программы "Судьба человека" призналась в изменах первому мужу. В браке со звукорежиссером "Ленкома" Игорем Зориным она... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:14
2021-09-14T11:14
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса Амалия Мордвинова в эфире программы "Судьба человека" призналась в изменах первому мужу. В браке со звукорежиссером "Ленкома" Игорем Зориным она встречалась и с режиссером Михаилом Цитриняком.Этот брак продлился всего месяц. Первый муж был старше Амалии на 18 лет. Союз распался, поскольку было слишком много обязательств.Певица Наташа Королева недавно также рассказала о своем отношении к изменам.
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наташа королева (наталия порывай), ленком, михаил цитриняк, знаменитости
11:14 14.09.2021
 

Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Амалия Мордвинова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Амалия Мордвинова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса Амалия Мордвинова в эфире программы "Судьба человека" призналась в изменах первому мужу. В браке со звукорежиссером "Ленкома" Игорем Зориным она встречалась и с режиссером Михаилом Цитриняком.

"Для меня союзы никогда не были навсегда. Я встречала человека и понимала, сколько мы будем вместе – столько и будем. Я была любовницей режиссера Михаила Цитриняка. Вышла же замуж за Зорина за его интеллект. Это качество меня в мужчинах возбуждало всегда больше всего", – призналась артистка.

Этот брак продлился всего месяц. Первый муж был старше Амалии на 18 лет. Союз распался, поскольку было слишком много обязательств.
Певица Наташа Королева недавно также рассказала о своем отношении к изменам.
Татьяна Лютаева - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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ШоубизНаташа Королева (Наталия Порывай)ЛенкомМихаил ЦитринякЗнаменитости
 
 
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