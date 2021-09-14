https://ria.ru/20210914/mordvinova-1749960771.html
Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу
Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу - РИА Новости, 14.09.2021
Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу
Актриса Амалия Мордвинова в эфире программы "Судьба человека" призналась в изменах первому мужу. В браке со звукорежиссером "Ленкома" Игорем Зориным она... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:14
2021-09-14T11:14
2021-09-14T11:14
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
ленком
михаил цитриняк
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/107999/32/1079993289_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_5476a80bf21610c851a5c99130fed71c.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса Амалия Мордвинова в эфире программы "Судьба человека" призналась в изменах первому мужу. В браке со звукорежиссером "Ленкома" Игорем Зориным она встречалась и с режиссером Михаилом Цитриняком.Этот брак продлился всего месяц. Первый муж был старше Амалии на 18 лет. Союз распался, поскольку было слишком много обязательств.Певица Наташа Королева недавно также рассказала о своем отношении к изменам.
https://ria.ru/20210607/lyutaeva-1735624598.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/107999/32/1079993289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1c9504fa048f964b08abd4e04947736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наташа королева (наталия порывай), ленком, михаил цитриняк, знаменитости