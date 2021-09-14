https://ria.ru/20210914/mordvinova-1749960771.html

Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу

Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу - РИА Новости, 14.09.2021

Амалия Мордвинова призналась в изменах первому мужу

Актриса Амалия Мордвинова в эфире программы "Судьба человека" призналась в изменах первому мужу. В браке со звукорежиссером "Ленкома" Игорем Зориным она... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:14

2021-09-14T11:14

2021-09-14T11:14

шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

ленком

михаил цитриняк

знаменитости

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актриса Амалия Мордвинова в эфире программы "Судьба человека" призналась в изменах первому мужу. В браке со звукорежиссером "Ленкома" Игорем Зориным она встречалась и с режиссером Михаилом Цитриняком.Этот брак продлился всего месяц. Первый муж был старше Амалии на 18 лет. Союз распался, поскольку было слишком много обязательств.Певица Наташа Королева недавно также рассказала о своем отношении к изменам.

https://ria.ru/20210607/lyutaeva-1735624598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наташа королева (наталия порывай), ленком, михаил цитриняк, знаменитости