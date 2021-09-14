https://ria.ru/20210914/molodost-1749937476.html

Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте

Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте - РИА Новости, 14.09.2021

Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте

Российские ученые из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН первыми в мире доказали... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T03:20

2021-09-14T03:20

2021-09-14T03:20

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские ученые из научно-производственной компании "Инитиум-Фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН первыми в мире доказали способность терпенов пихты сибирской запускать в организме человека процесс аутофагии - очищения от "клеточного мусора", тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни.Об этом авторы исследования рассказали РИА Новости, а результаты их работы опубликованы в сентябрьском номере международного научного журнала Aging.Аутофагия - это естественный механизм утилизации "отходов" живой клетки. С ее помощью ненужные компоненты клеток, такие как поврежденные молекулы белков и органеллы, а также вирусы, перерабатываются в питательные вещества. Таким образом, благодаря процессу аутофагии организм очищается и словно бы омолаживается.Термин "аутофагия" предложил бельгийский биохимик Кристиан де Дюв, который за открытие этого процесса получил Нобелевскую премию в 1974 году. Японский учёный Есинори Осуми продолжил исследования и описал механизм аутофагии. За это в 2016 году ученый также получил Нобелевскую премию.Но аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, и процессы их естественного очищения находятся в "спящем" состоянии. Поэтому ученые всего мира активно ищут способы, как "разбудить" этот процесс, и разрабатывают методы активации аутофагии в клетках человеческого организма.Некоторые ученые считают, что аутофагию в клетках запускает стресс. Источником такого стресса могут стать, к примеру, голодание или интенсивные спортивные тренировки. Но у этих способов стимуляции аутофагии есть достаточно серьезные недостатки. Во-первых, в мире не проводилось долгосрочных научных исследований о пользе голодания. Во-вторых, голодание не отвечает принципам здорового питания и может стать причиной депрессии, астении, способствовать снижению половой активности. В-третьих, и голодание, и тяжелые физические нагрузки противопоказаны людям с сахарным диабетом, болезнями сердца и сосудов, различными травмами.Эксперименты, проведенные авторами нынешней работы в 2021 году, позволили установить, что именно терпены пихты сибирской способны очень быстро и притом безопасно запускать аутофагию в клетках человека."Мы провели мультиомиксное исследование комплексного воздействия терпенов на клетку. Данные об изменении экспрессии 20 тысяч генов и количественный анализ протеома (совокупности белковых молекул организма - ред.) позволил пролить свет на механизм, лежащий в основе биологических эффектов терпенов пихты сибирской", - рассказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Анастасия Липатова. Так называемые мультиомиксные исследования направлены на комплексное изучение функционирования клеток, тканей, а также всего организма.Терпены - это широкий класс так называемых вторичных метаболитов, содержащихся в различных травах, цветах, деревьях, плодовых и овощных культурах. Растения выделяют защитные вещества - терпены, чтобы сохранять клетки в стабильном состоянии даже при возникновении неблагоприятных стрессовых условий.Ученые взяли для исследований терпены, содержащиеся в корнях и стволе широко известного хвойного растения - пихты сибирской. Некоторые хвойники живут по 4 тысячи лет. Ученые считают, что именно благодаря терпенам, которые, как выяснилось в ходе исследований, запускают аутофагию, клетки старого дерева ничем не отличаются от клеток молодого растения.В ходе экспериментов удалось выяснить, что аутофагия в клетках легочной ткани человека начинается даже при использовании терпенов в малых концентрациях."Благодаря терпенам процесс интенсивной аутофагии в исследуемых клетках человека запускался уже через 24 часа. Мы увидели, как аутофагия перерабатывает дисфункциональный материал клеток и, таким образом, поддерживает энергетический гомеостаз. Благодаря этому предотвращается накопление вредных веществ в клетке, в том числе и вирусов", - отметила в беседе с агентством руководитель научных проектов компании "Инитиум-Фарм" Фания Маганова."Следовательно, организму легче восстанавливаться после различных инфекционных заболеваний, в том числе после коронавирусной инфекции и гриппа", - отметила она.По словам Магановой, теперь, чтобы "омолодить" клетки всего организма с помощью аутофагии, не нужно заниматься изнурительными тренировками и голоданием - достаточно добавить в свой рацион немного растительных терпенов. "Мы стоим на пороге открытия "эликсира молодости", который сможет значительно увеличивать продолжительность жизни человека", - добавила она.Кроме того, терпены в экспериментах проявили антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Исследователи пришли к выводу, что эти вещества могут стать средством для профилактики нейродегенеративных изменений, вызывающих болезнь Альцгеймера, старческую деменцию, болезнь Паркинсона.

https://ria.ru/20210729/mikroby-1743477117.html

https://ria.ru/20210729/mozg-1743421585.html

https://ria.ru/20210722/immunitet-1742416503.html

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общество, москва, долголетие, россия