https://ria.ru/20210914/misis-1749880444.html

Российские физики придумали, как облегчить работу хирургов

Российские физики придумали, как облегчить работу хирургов - РИА Новости, 14.09.2021

Российские физики придумали, как облегчить работу хирургов

Усовершенствовать основной медицинский материал с эффектом памяти формы смогли специалисты Национального исследовательского технологического университета... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:00

2021-09-14T09:00

2021-09-14T10:45

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Усовершенствовать основной медицинский материал с эффектом памяти формы смогли специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, их разработка сильно облегчит работу хирургов и повысит качество терапии. Исследование опубликовано в журнале Polymers.Полилактид — полимер, применяемый в хирургии для фиксации швов и других вспомогательных задач. Для него свойственны высокая биосовместимость и полная биоразлагаемость, так как он состоит из молекул молочной кислоты, играющей важную роль в обмене веществ. Производят его из дешевого растительного сырья с высоким содержанием сахаров.Полилактид отличается ярко выраженным эффектом памяти формы (ЭПФ): после деформации он способен быстро принимать первоначальное состояние. Благодаря этому полимер, по словам ученых НИТУ "МИСиС", оптимально подходит для разработки самоустанавливающихся имплантатов. Их применяют для лечения дефектов в костях, не несущих опорную нагрузку.Использование таких имплантатов позволит избежать трудоемкой подгонки к травмированному участку, что сильно облегчит работу хирурга и уменьшит время операции, объяснили ученые. Изделие требуемой формы можно сжать до удобных размеров и, поместив на место дефекта, нагреть — за счет ЭПФ имплантат сам примет нужное положение.Полилактид, по словам ученых, обладает лишь одним заметным недостатком. Температура, при которой активируется эффект памяти формы (55-65°C), слишком высока для работы с тканями человека. Специалисты НИТУ "МИСиС" разработали новый полимерный композит на основе полилактида, принимающий старую форму уже при температуре в 45°C, что вполне допустимо при кратковременном воздействии на организм.Новый материал представляет собой матрицу полилактида со сферическими включениями другого полимера, поликапролактона. Получают материал методом экструзии, то есть механическим перемешиванием в горячей камере. Специалисты НИТУ "МИСиС" полностью описали параметры ЭПФ, тепловые и механические характеристики нового композита.В работе приняли участие ученые Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. В дальнейшем научный коллектив планирует повысить регенеративные способности материала за счет добавок особой биоактивной керамики, а также разработать новые нетемпературные методы активации эффекта памяти формы.

https://ria.ru/20201117/tpu-1584866274.html

https://ria.ru/20200407/1569670116.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, мисис, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, здоровье