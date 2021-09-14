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Наука
https://ria.ru/20210914/misis-1749880444.html
Российские физики придумали, как облегчить работу хирургов
Российские физики придумали, как облегчить работу хирургов - РИА Новости, 14.09.2021
Российские физики придумали, как облегчить работу хирургов
Усовершенствовать основной медицинский материал с эффектом памяти формы смогли специалисты Национального исследовательского технологического университета... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:00
2021-09-14T10:45
технологии
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Усовершенствовать основной медицинский материал с эффектом памяти формы смогли специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, их разработка сильно облегчит работу хирургов и повысит качество терапии. Исследование опубликовано в журнале Polymers.Полилактид — полимер, применяемый в хирургии для фиксации швов и других вспомогательных задач. Для него свойственны высокая биосовместимость и полная биоразлагаемость, так как он состоит из молекул молочной кислоты, играющей важную роль в обмене веществ. Производят его из дешевого растительного сырья с высоким содержанием сахаров.Полилактид отличается ярко выраженным эффектом памяти формы (ЭПФ): после деформации он способен быстро принимать первоначальное состояние. Благодаря этому полимер, по словам ученых НИТУ "МИСиС", оптимально подходит для разработки самоустанавливающихся имплантатов. Их применяют для лечения дефектов в костях, не несущих опорную нагрузку.Использование таких имплантатов позволит избежать трудоемкой подгонки к травмированному участку, что сильно облегчит работу хирурга и уменьшит время операции, объяснили ученые. Изделие требуемой формы можно сжать до удобных размеров и, поместив на место дефекта, нагреть — за счет ЭПФ имплантат сам примет нужное положение.Полилактид, по словам ученых, обладает лишь одним заметным недостатком. Температура, при которой активируется эффект памяти формы (55-65°C), слишком высока для работы с тканями человека. Специалисты НИТУ "МИСиС" разработали новый полимерный композит на основе полилактида, принимающий старую форму уже при температуре в 45°C, что вполне допустимо при кратковременном воздействии на организм.Новый материал представляет собой матрицу полилактида со сферическими включениями другого полимера, поликапролактона. Получают материал методом экструзии, то есть механическим перемешиванием в горячей камере. Специалисты НИТУ "МИСиС" полностью описали параметры ЭПФ, тепловые и механические характеристики нового композита.В работе приняли участие ученые Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. В дальнейшем научный коллектив планирует повысить регенеративные способности материала за счет добавок особой биоактивной керамики, а также разработать новые нетемпературные методы активации эффекта памяти формы.
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технологии, москва, мисис, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, здоровье
09:00 14.09.2021 (обновлено: 10:45 14.09.2021)
 

Российские физики придумали, как облегчить работу хирургов

© Depositphotos / spotmatikphotoГруппа врачей проводит операцию
Группа врачей проводит операцию - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Depositphotos / spotmatikphoto
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Усовершенствовать основной медицинский материал с эффектом памяти формы смогли специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, их разработка сильно облегчит работу хирургов и повысит качество терапии. Исследование опубликовано в журнале Polymers.
Полилактид — полимер, применяемый в хирургии для фиксации швов и других вспомогательных задач. Для него свойственны высокая биосовместимость и полная биоразлагаемость, так как он состоит из молекул молочной кислоты, играющей важную роль в обмене веществ. Производят его из дешевого растительного сырья с высоким содержанием сахаров.
Полилактид отличается ярко выраженным эффектом памяти формы (ЭПФ): после деформации он способен быстро принимать первоначальное состояние. Благодаря этому полимер, по словам ученых НИТУ "МИСиС", оптимально подходит для разработки самоустанавливающихся имплантатов. Их применяют для лечения дефектов в костях, не несущих опорную нагрузку.
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Использование таких имплантатов позволит избежать трудоемкой подгонки к травмированному участку, что сильно облегчит работу хирурга и уменьшит время операции, объяснили ученые. Изделие требуемой формы можно сжать до удобных размеров и, поместив на место дефекта, нагреть — за счет ЭПФ имплантат сам примет нужное положение.
Полилактид, по словам ученых, обладает лишь одним заметным недостатком. Температура, при которой активируется эффект памяти формы (55-65°C), слишком высока для работы с тканями человека. Специалисты НИТУ "МИСиС" разработали новый полимерный композит на основе полилактида, принимающий старую форму уже при температуре в 45°C, что вполне допустимо при кратковременном воздействии на организм.

"Исследования самоустанавливающихся имплантатов проводят преимущественно на инертных полимерах, добиваясь нужной температуры активации ЭПФ за счет химической сшивки полимеров и внесения дополнительных компонентов. Особенность нашей работы в том, что мы использовали только биосовместимые, биоразлагаемые полимеры, добившись снижения температуры за счет простых физических механизмов. Это обеспечивает снижение не только температуры, но и энергии активации", — объяснила инженер научного проекта НИТУ "МИСиС" Полина Жукова.

Новый материал представляет собой матрицу полилактида со сферическими включениями другого полимера, поликапролактона. Получают материал методом экструзии, то есть механическим перемешиванием в горячей камере. Специалисты НИТУ "МИСиС" полностью описали параметры ЭПФ, тепловые и механические характеристики нового композита.
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"Полина Жукова
Полина Жукова - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Полина Жукова
В работе приняли участие ученые Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. В дальнейшем научный коллектив планирует повысить регенеративные способности материала за счет добавок особой биоактивной керамики, а также разработать новые нетемпературные методы активации эффекта памяти формы.
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