https://ria.ru/20210914/minzdrav-1750085175.html
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из детсада на Ставрополье
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из детсада на Ставрополье - РИА Новости, 14.09.2021
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из детсада на Ставрополье
Все воспитанники детского сада "Звездочка" на Ставрополье осмотрены медиками, жалоб нет, чувствуют себя хорошо, сообщил помощник министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T22:44
2021-09-14T22:44
2021-09-14T22:58
происшествия
ставропольский край
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все воспитанники детского сада "Звездочка" на Ставрополье осмотрены медиками, жалоб нет, чувствуют себя хорошо, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что более 70 человек эвакуировали из детского сада на Ставрополье после того, как на первом этаже здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель."Все воспитанники детского сада "Звездочка" осмотрены медиками и чувствуют себя хорошо. Жалоб нет, все дома",- сказал Кузнецов журналистам.Как проинформировал глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев, во время тихого часа, когда все дети отдыхали, заведующая и еще пара сотрудников учреждения почувствовали першение в горле, появился кашель. Чтобы не допустить возможного ухудшения ситуации, заведующая оперативно сообщила о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу и начала вместе с воспитателями выводить детей из помещений.
https://ria.ru/20210905/otravlenie-1748738461.html
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происшествия, ставропольский край, россия
22:44 14.09.2021 (обновлено: 22:58 14.09.2021)
Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из детсада на Ставрополье
Минздрав: все воспитанники детсада "Звездочка" чувствуют себя хорошо, жалоб нет
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все воспитанники детского сада "Звездочка" на Ставрополье осмотрены медиками, жалоб нет, чувствуют себя хорошо, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что более 70 человек эвакуировали из детского сада на Ставрополье
после того, как на первом этаже здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель.
"Все воспитанники детского сада "Звездочка" осмотрены медиками и чувствуют себя хорошо. Жалоб нет, все дома",- сказал Кузнецов журналистам.
Как проинформировал глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев, во время тихого часа, когда все дети отдыхали, заведующая и еще пара сотрудников учреждения почувствовали першение в горле, появился кашель. Чтобы не допустить возможного ухудшения ситуации, заведующая оперативно сообщила о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу и начала вместе с воспитателями выводить детей из помещений.