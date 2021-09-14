https://ria.ru/20210914/minzdrav-1750085175.html

Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из детсада на Ставрополье

Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из детсада на Ставрополье - РИА Новости, 14.09.2021

Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных из детсада на Ставрополье

Все воспитанники детского сада "Звездочка" на Ставрополье осмотрены медиками, жалоб нет, чувствуют себя хорошо, сообщил помощник министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T22:44

2021-09-14T22:44

2021-09-14T22:58

происшествия

ставропольский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все воспитанники детского сада "Звездочка" на Ставрополье осмотрены медиками, жалоб нет, чувствуют себя хорошо, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее сообщалось, что более 70 человек эвакуировали из детского сада на Ставрополье после того, как на первом этаже здания у детей и взрослых появилось удушливое состояние и кашель."Все воспитанники детского сада "Звездочка" осмотрены медиками и чувствуют себя хорошо. Жалоб нет, все дома",- сказал Кузнецов журналистам.Как проинформировал глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев, во время тихого часа, когда все дети отдыхали, заведующая и еще пара сотрудников учреждения почувствовали першение в горле, появился кашель. Чтобы не допустить возможного ухудшения ситуации, заведующая оперативно сообщила о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу и начала вместе с воспитателями выводить детей из помещений.

https://ria.ru/20210905/otravlenie-1748738461.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, россия