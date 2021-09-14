https://ria.ru/20210914/miny-1750062601.html

В Киеве придумали "план по уничтожению" российских кораблей в Черном море

В Киеве придумали "план по уничтожению" российских кораблей в Черном море - РИА Новости, 14.09.2021

В Киеве придумали "план по уничтожению" российских кораблей в Черном море

Директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская заявила, что украинской армии стоит прибегнуть к минному вооружению для "массового уничтожения российских... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:42

2021-09-14T18:42

2021-09-14T18:42

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владимир зеленский

нато

черное море

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская заявила, что украинской армии стоит прибегнуть к минному вооружению для "массового уничтожения российских кораблей".Ранее во вторник на Украине состоялся круглый стол "Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии", организованный центром исследований армии, конверсии и разоружения. Трансляцию мероприятия проводил Укринформ.В своем докладе Врублевская признала, что Киев заметно уступает Москве по соотношению вооружения и боевого потенциала в Черном море, однако предложила свой "способ" противостоять России."Стоимость мины 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным", — объяснила она.Это не первый случай, когда на Украине поднимается тема противодействия России в акватории Черного моря. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши отметил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.После внутриукраинского конфликта 2014 года Киев активно прибегает к антироссийской риторике, в частности украинские власти объявили Россию страной-агрессором. Украинские политические деятели и военные не первый раз предлагают способы "борьбы с Москвой", которые на практике невозможно реализовать. Кремль на подобные высказывания не реагирует.

https://ria.ru/20210522/poterya-1733479120.html

https://ria.ru/20210327/bespilotniki-1603133754.html

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, черное море, россия