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В Киеве придумали "план по уничтожению" российских кораблей в Черном море
В Киеве придумали "план по уничтожению" российских кораблей в Черном море - РИА Новости, 14.09.2021
В Киеве придумали "план по уничтожению" российских кораблей в Черном море
Директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская заявила, что украинской армии стоит прибегнуть к минному вооружению для "массового уничтожения российских... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:42
2021-09-14T18:42
в мире
украина
владимир зеленский
нато
черное море
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская заявила, что украинской армии стоит прибегнуть к минному вооружению для "массового уничтожения российских кораблей".Ранее во вторник на Украине состоялся круглый стол "Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии", организованный центром исследований армии, конверсии и разоружения. Трансляцию мероприятия проводил Укринформ.В своем докладе Врублевская признала, что Киев заметно уступает Москве по соотношению вооружения и боевого потенциала в Черном море, однако предложила свой "способ" противостоять России."Стоимость мины 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным", — объяснила она.Это не первый случай, когда на Украине поднимается тема противодействия России в акватории Черного моря. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши отметил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.После внутриукраинского конфликта 2014 года Киев активно прибегает к антироссийской риторике, в частности украинские власти объявили Россию страной-агрессором. Украинские политические деятели и военные не первый раз предлагают способы "борьбы с Москвой", которые на практике невозможно реализовать. Кремль на подобные высказывания не реагирует.
https://ria.ru/20210522/poterya-1733479120.html
https://ria.ru/20210327/bespilotniki-1603133754.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, черное море, россия
18:42 14.09.2021
 
В Киеве придумали "план по уничтожению" российских кораблей в Черном море

Директор НПК "Кливер" Врублевская: Киев сможет уничтожить российские корабли с помощью мин

© Фото : ВМС УкраиныВоенно-морские силы Украины
Военно-морские силы Украины - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : ВМС Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Директор украинской НПК "Кливер" Оксана Врублевская заявила, что украинской армии стоит прибегнуть к минному вооружению для "массового уничтожения российских кораблей".
Ранее во вторник на Украине состоялся круглый стол "Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии", организованный центром исследований армии, конверсии и разоружения. Трансляцию мероприятия проводил Укринформ.
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В своем докладе Врублевская признала, что Киев заметно уступает Москве по соотношению вооружения и боевого потенциала в Черном море, однако предложила свой "способ" противостоять России.
"Стоимость мины 30 тысяч долларов, а стоимость ремонта крейсера 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным", — объяснила она.
Это не первый случай, когда на Украине поднимается тема противодействия России в акватории Черного моря. В конце августа президент Украины Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши отметил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.
После внутриукраинского конфликта 2014 года Киев активно прибегает к антироссийской риторике, в частности украинские власти объявили Россию страной-агрессором. Украинские политические деятели и военные не первый раз предлагают способы "борьбы с Москвой", которые на практике невозможно реализовать. Кремль на подобные высказывания не реагирует.
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