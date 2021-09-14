https://ria.ru/20210914/migranty-1750079553.html

Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов

Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов - РИА Новости, 14.09.2021

Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов

Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев встретился с жителями деревни Бужаниново, чтобы обсудить ситуацию после резонансного убийства... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T21:12

2021-09-14T21:12

2021-09-14T23:14

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев встретился с жителями деревни Бужаниново, чтобы обсудить ситуацию после резонансного убийства пенсионерки.Как рассказал РИА Новости советник Токарева Антон Емелин, у жителей одно требование — чтобы мигрантов выселили из общежития на территории деревни."Это требование выполнено. Мигрантов всех увезли. На территории муниципалитета в другое общежитие. <...> Общежитие охраняется, расположено на частной закрытой территории. Рабочие будут добираться организованно на автобусе фирмы "Экоокна". <...> Все по расписанию: привезли, увезли — никакого брожения по улицам", — добавил советник главы округа.Кроме того, жители Бужаниново попросили установить дополнительную линию освещения, детскую площадку, отремонтировать дорогу. Все эти обращения зафиксировали и взяли в работу глава округа и его заместители, подчеркнул Емелин."Патрульно-постовая служба работает по всему муниципалитету. Возможно, сейчас в связи с этим случаем патруль будет более частым", — заключил он.Накануне в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины. Ее изнасиловали и убили. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана.По словам главы округа Токарева, мужчины работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили.У подозреваемых взяли биологические образцы. Кроме того, назначены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, а СК проверит законность нахождения задержанных в России.После ЧП до 300 жителей Бужаниново вышли на сход и потребовали закрыть общежитие, где живут гастарбайтеры. Здание взяли под охрану, власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже всех жильцов вывезли на автобусах, появилась информация, что общежитие закроют.Как сообщил Емелин, задержанные не имели "никакого отношения" к этому общежитию.

https://ria.ru/20210914/ubiystvo-1750020645.html

https://ria.ru/20210914/obschezhitie-1749978088.html

https://ria.ru/20210914/poiski-1750065877.html

московская область (подмосковье)

россия

бужаниново (деревня)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, бужаниново (деревня)