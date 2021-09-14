https://ria.ru/20210914/migranty-1750079553.html
Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов
Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов - РИА Новости, 14.09.2021
Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов
Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев встретился с жителями деревни Бужаниново, чтобы обсудить ситуацию после резонансного убийства... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T21:12
2021-09-14T21:12
2021-09-14T23:14
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
бужаниново (деревня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750021291_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_88daf28fb12c1f07d6a6ac25105945da.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев встретился с жителями деревни Бужаниново, чтобы обсудить ситуацию после резонансного убийства пенсионерки.Как рассказал РИА Новости советник Токарева Антон Емелин, у жителей одно требование — чтобы мигрантов выселили из общежития на территории деревни."Это требование выполнено. Мигрантов всех увезли. На территории муниципалитета в другое общежитие. <...> Общежитие охраняется, расположено на частной закрытой территории. Рабочие будут добираться организованно на автобусе фирмы "Экоокна". <...> Все по расписанию: привезли, увезли — никакого брожения по улицам", — добавил советник главы округа.Кроме того, жители Бужаниново попросили установить дополнительную линию освещения, детскую площадку, отремонтировать дорогу. Все эти обращения зафиксировали и взяли в работу глава округа и его заместители, подчеркнул Емелин."Патрульно-постовая служба работает по всему муниципалитету. Возможно, сейчас в связи с этим случаем патруль будет более частым", — заключил он.Накануне в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины. Ее изнасиловали и убили. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана.По словам главы округа Токарева, мужчины работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили.У подозреваемых взяли биологические образцы. Кроме того, назначены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, а СК проверит законность нахождения задержанных в России.После ЧП до 300 жителей Бужаниново вышли на сход и потребовали закрыть общежитие, где живут гастарбайтеры. Здание взяли под охрану, власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже всех жильцов вывезли на автобусах, появилась информация, что общежитие закроют.Как сообщил Емелин, задержанные не имели "никакого отношения" к этому общежитию.
https://ria.ru/20210914/ubiystvo-1750020645.html
https://ria.ru/20210914/obschezhitie-1749978088.html
https://ria.ru/20210914/poiski-1750065877.html
московская область (подмосковье)
россия
бужаниново (деревня)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750021291_176:133:1280:961_1920x0_80_0_0_d0965d8c988d1b274ff3bb087c1987fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, бужаниново (деревня)
21:12 14.09.2021 (обновлено: 23:14 14.09.2021)
Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов
Глава Сергиево-Посадского округа обсудил проблемы сельчан, требовавших выселить мигрантов
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев
встретился с жителями деревни Бужаниново, чтобы обсудить ситуацию после резонансного убийства пенсионерки.
Как рассказал РИА Новости советник Токарева Антон Емелин, у жителей одно требование — чтобы мигрантов выселили из общежития на территории деревни.
"Это требование выполнено. Мигрантов всех увезли. На территории муниципалитета в другое общежитие. <...> Общежитие охраняется, расположено на частной закрытой территории. Рабочие будут добираться организованно на автобусе фирмы "Экоокна". <...> Все по расписанию: привезли, увезли — никакого брожения по улицам", — добавил советник главы округа.
Кроме того, жители Бужаниново попросили установить дополнительную линию освещения, детскую площадку, отремонтировать дорогу. Все эти обращения зафиксировали и взяли в работу глава округа и его заместители, подчеркнул Емелин.
"Патрульно-постовая служба работает по всему муниципалитету. Возможно, сейчас в связи с этим случаем патруль будет более частым", — заключил он.
Накануне в лесу под Сергиевым Посадом
нашли тело 67-летней женщины. Ее изнасиловали и убили. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана
.
По словам главы округа Токарева, мужчины работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили.
У подозреваемых взяли биологические образцы. Кроме того, назначены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, а СК
проверит законность нахождения задержанных в России.
После ЧП до 300 жителей Бужаниново вышли на сход и потребовали закрыть общежитие, где живут гастарбайтеры. Здание взяли под охрану, власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже всех жильцов вывезли на автобусах, появилась информация, что общежитие закроют.
Как сообщил Емелин, задержанные не имели "никакого отношения" к этому общежитию.