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Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов
Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов - РИА Новости, 14.09.2021
Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов
Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев встретился с жителями деревни Бужаниново, чтобы обсудить ситуацию после резонансного убийства... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T21:12
2021-09-14T23:14
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев встретился с жителями деревни Бужаниново, чтобы обсудить ситуацию после резонансного убийства пенсионерки.Как рассказал РИА Новости советник Токарева Антон Емелин, у жителей одно требование — чтобы мигрантов выселили из общежития на территории деревни."Это требование выполнено. Мигрантов всех увезли. На территории муниципалитета в другое общежитие. &lt;...&gt; Общежитие охраняется, расположено на частной закрытой территории. Рабочие будут добираться организованно на автобусе фирмы "Экоокна". &lt;...&gt; Все по расписанию: привезли, увезли — никакого брожения по улицам", — добавил советник главы округа.Кроме того, жители Бужаниново попросили установить дополнительную линию освещения, детскую площадку, отремонтировать дорогу. Все эти обращения зафиксировали и взяли в работу глава округа и его заместители, подчеркнул Емелин."Патрульно-постовая служба работает по всему муниципалитету. Возможно, сейчас в связи с этим случаем патруль будет более частым", — заключил он.Накануне в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины. Ее изнасиловали и убили. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана.По словам главы округа Токарева, мужчины работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили.У подозреваемых взяли биологические образцы. Кроме того, назначены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, а СК проверит законность нахождения задержанных в России.После ЧП до 300 жителей Бужаниново вышли на сход и потребовали закрыть общежитие, где живут гастарбайтеры. Здание взяли под охрану, власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже всех жильцов вывезли на автобусах, появилась информация, что общежитие закроют.Как сообщил Емелин, задержанные не имели "никакого отношения" к этому общежитию.
https://ria.ru/20210914/ubiystvo-1750020645.html
https://ria.ru/20210914/obschezhitie-1749978088.html
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московская область (подмосковье)
россия
бужаниново (деревня)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, бужаниново (деревня)
21:12 14.09.2021 (обновлено: 23:14 14.09.2021)
 
Глава Сергиево-Посадского округа ответил на просьбу выселить мигрантов

Глава Сергиево-Посадского округа обсудил проблемы сельчан, требовавших выселить мигрантов

© Фото : @PressaSP/TelegramМигранты покидают общежитие в селе Бужаниново
Мигранты покидают общежитие в селе Бужаниново - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : @PressaSP/Telegram
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Сергиево-Посадского округа Подмосковья Михаил Токарев встретился с жителями деревни Бужаниново, чтобы обсудить ситуацию после резонансного убийства пенсионерки.
Как рассказал РИА Новости советник Токарева Антон Емелин, у жителей одно требование — чтобы мигрантов выселили из общежития на территории деревни.
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"Это требование выполнено. Мигрантов всех увезли. На территории муниципалитета в другое общежитие. <...> Общежитие охраняется, расположено на частной закрытой территории. Рабочие будут добираться организованно на автобусе фирмы "Экоокна". <...> Все по расписанию: привезли, увезли — никакого брожения по улицам", — добавил советник главы округа.
Кроме того, жители Бужаниново попросили установить дополнительную линию освещения, детскую площадку, отремонтировать дорогу. Все эти обращения зафиксировали и взяли в работу глава округа и его заместители, подчеркнул Емелин.
"Патрульно-постовая служба работает по всему муниципалитету. Возможно, сейчас в связи с этим случаем патруль будет более частым", — заключил он.
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Накануне в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины. Ее изнасиловали и убили. По горячим следам задержали двух граждан Таджикистана.
По словам главы округа Токарева, мужчины работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе "Приозерное", там же и жили.
У подозреваемых взяли биологические образцы. Кроме того, назначены медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения, а СК проверит законность нахождения задержанных в России.
После ЧП до 300 жителей Бужаниново вышли на сход и потребовали закрыть общежитие, где живут гастарбайтеры. Здание взяли под охрану, власти призвали людей воздержаться от агрессии и пообещали, что виновные понесут наказание. Позже всех жильцов вывезли на автобусах, появилась информация, что общежитие закроют.
Как сообщил Емелин, задержанные не имели "никакого отношения" к этому общежитию.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияБужаниново (деревня)
 
 
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