https://ria.ru/20210914/migranty-1750021888.html

Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново

Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново - РИА Новости, 14.09.2021

Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново

Проверка в общежитии в подмосковном Бужаниново, возле которого жители устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, показала, что у всех живущих... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:13

2021-09-14T15:13

2021-09-14T15:26

происшествия

киргизия

московская область (подмосковье)

мигранты

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Проверка в общежитии в подмосковном Бужаниново, возле которого жители устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, показала, что у всех живущих здесь граждан Киргизии документы в порядке, никто задержан не был, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве.В посольстве Узбекистана добавили, что выясняют, были ли их сограждане в Бужаниново."Насчет ситуации в курсе. Пытаемся получить информацию", - сообщили РИА Новости в посольстве. От правоохранительных органов Подмосковья на этот счет никакой информации не поступало, добавили в посольстве.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново, где жили мигранты, во вторник будет закрыто. Позже пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщила, что сейчас общежитие покидают последние мигранты.

киргизия

московская область (подмосковье)

бужаниново (деревня)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мигранты покидают общежитие в подмосковном Бужаниново Утром из общежития подмосковного Бужаниново вывозили мигрантов, из здания их забирали с вещами. 2021-09-14T15:13 true PT0M24S

Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки. 2021-09-14T15:13 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, киргизия, московская область (подмосковье), мигранты, бужаниново (деревня), видео