Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/migranty-1750021888.html
Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново
Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново - РИА Новости, 14.09.2021
Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново
Проверка в общежитии в подмосковном Бужаниново, возле которого жители устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, показала, что у всех живущих... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:13
2021-09-14T15:26
происшествия
киргизия
московская область (подмосковье)
мигранты
бужаниново (деревня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750021294_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc6a49450e9eb20214eb547a86786de6.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Проверка в общежитии в подмосковном Бужаниново, возле которого жители устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, показала, что у всех живущих здесь граждан Киргизии документы в порядке, никто задержан не был, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве.В посольстве Узбекистана добавили, что выясняют, были ли их сограждане в Бужаниново."Насчет ситуации в курсе. Пытаемся получить информацию", - сообщили РИА Новости в посольстве. От правоохранительных органов Подмосковья на этот счет никакой информации не поступало, добавили в посольстве.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново, где жили мигранты, во вторник будет закрыто. Позже пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщила, что сейчас общежитие покидают последние мигранты.
киргизия
московская область (подмосковье)
бужаниново (деревня)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мигранты покидают общежитие в подмосковном Бужаниново
Утром из общежития подмосковного Бужаниново вывозили мигрантов, из здания их забирали с вещами.
2021-09-14T15:13
true
PT0M24S
Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
2021-09-14T15:13
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750021294_280:0:1240:720_1920x0_80_0_0_0178aaa2023edc135cc41a093af75d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, киргизия, московская область (подмосковье), мигранты, бужаниново (деревня), видео
Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Проверка в общежитии в подмосковном Бужаниново, возле которого жители устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, показала, что у всех живущих здесь граждан Киргизии документы в порядке, никто задержан не был, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве.
2021-09-14T15:13
true
PT0M24S
15:13 14.09.2021 (обновлено: 15:26 14.09.2021)
 
Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново

Посольство: граждан Киргизии проверили в Бужаниново, документы у всех в порядке

© Фото : @PressaSP/TelegramМигранты покидают общежитие в селе Бужаниново
Мигранты покидают общежитие в селе Бужаниново - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : @PressaSP/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Проверка в общежитии в подмосковном Бужаниново, возле которого жители устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, показала, что у всех живущих здесь граждан Киргизии документы в порядке, никто задержан не был, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве.
"Вчера в указанном вами общежитии была проверка. У всех наших граждан документы в порядке, законно проживают. Среди задержанных граждан Кыргызстана нет", - сказали в дипмиссии.
В посольстве Узбекистана добавили, что выясняют, были ли их сограждане в Бужаниново.
"Насчет ситуации в курсе. Пытаемся получить информацию", - сообщили РИА Новости в посольстве. От правоохранительных органов Подмосковья на этот счет никакой информации не поступало, добавили в посольстве.
СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново, где жили мигранты, во вторник будет закрыто. Позже пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщила, что сейчас общежитие покидают последние мигранты.
 
ПроисшествияКиргизияМосковская область (Подмосковье)МигрантыБужаниново (деревня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния