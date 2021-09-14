https://ria.ru/20210914/migranty-1750021888.html
Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново
Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново - РИА Новости, 14.09.2021
Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново
Проверка в общежитии в подмосковном Бужаниново, возле которого жители устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, показала, что у всех живущих... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:13
2021-09-14T15:13
2021-09-14T15:26
происшествия
киргизия
московская область (подмосковье)
мигранты
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Проверка в общежитии в подмосковном Бужаниново, возле которого жители устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, показала, что у всех живущих здесь граждан Киргизии документы в порядке, никто задержан не был, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве.В посольстве Узбекистана добавили, что выясняют, были ли их сограждане в Бужаниново."Насчет ситуации в курсе. Пытаемся получить информацию", - сообщили РИА Новости в посольстве. От правоохранительных органов Подмосковья на этот счет никакой информации не поступало, добавили в посольстве.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что общежитие в Бужаниново, где жили мигранты, во вторник будет закрыто. Позже пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщила, что сейчас общежитие покидают последние мигранты.
киргизия
московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мигранты покидают общежитие в подмосковном Бужаниново
Утром из общежития подмосковного Бужаниново вывозили мигрантов, из здания их забирали с вещами.
2021-09-14T15:13
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Сход жителей поселка Бужаниново возле общежития для мигрантов
Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Подмосковья после появления информации об изнасиловании и убийстве пенсионерки.
2021-09-14T15:13
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, киргизия, московская область (подмосковье), мигранты, бужаниново (деревня), видео
15:13 14.09.2021 (обновлено: 15:26 14.09.2021)
Посольство Киргизии рассказало о проверке в общежитии в Бужаниново
Посольство: граждан Киргизии проверили в Бужаниново, документы у всех в порядке