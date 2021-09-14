https://ria.ru/20210914/migranty-1750017277.html

Мигранты покинули общежитие в Бужаниново

Мигранты покинули общежитие в Бужаниново - РИА Новости, 14.09.2021

Мигранты покинули общежитие в Бужаниново

Мигранты, работающие на заводе в подмосковной деревне Бужаниново, жители которого устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, покидают общежитие,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:51

2021-09-14T14:51

2021-09-14T15:27

происшествия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

мигранты

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мигранты, работающие на заводе в подмосковной деревне Бужаниново, жители которого устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, покидают общежитие, оно будет закрыто, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц"Последние мигранты покидают общежитие в селе Бужаниново. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва оно будет закрыто", - говорится в сообщении.

сергиев посад

московская область (подмосковье)

бужаниново (деревня)

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Мигранты покидают общежитие в подмосковном Бужаниново Утром из общежития подмосковного Бужаниново вывозили мигрантов, из здания их забирали с вещами. 2021-09-14T14:51 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), мигранты, бужаниново (деревня), видео