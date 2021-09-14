https://ria.ru/20210914/migranty-1750017277.html
Мигранты покинули общежитие в Бужаниново
Мигранты покинули общежитие в Бужаниново - РИА Новости, 14.09.2021
Мигранты покинули общежитие в Бужаниново
Мигранты, работающие на заводе в подмосковной деревне Бужаниново, жители которого устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, покидают общежитие,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:51
2021-09-14T14:51
2021-09-14T15:27
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
мигранты
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мигранты, работающие на заводе в подмосковной деревне Бужаниново, жители которого устроили народный сход после убийства 67-летней женщины, покидают общежитие, оно будет закрыто, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие, где проживают гастарбайтеры. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц"Последние мигранты покидают общежитие в селе Бужаниново. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва оно будет закрыто", - говорится в сообщении.
сергиев посад
московская область (подмосковье)
бужаниново (деревня)
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Мигранты покидают общежитие в подмосковном Бужаниново
Утром из общежития подмосковного Бужаниново вывозили мигрантов, из здания их забирали с вещами.
2021-09-14T14:51
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происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), мигранты, бужаниново (деревня), видео
14:51 14.09.2021 (обновлено: 15:27 14.09.2021)
Мигранты покинули общежитие в Бужаниново
Местные власти: мигранты покинули общежитие в Бужаниново, оно будет закрыто