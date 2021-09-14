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В Подмосковье задержали двух мигрантов после убийства пенсионерки
В Подмосковье задержали двух мигрантов после убийства пенсионерки - РИА Новости, 14.09.2021
В Подмосковье задержали двух мигрантов после убийства пенсионерки
В Московской области задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в лесном массиве, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T04:50
2021-09-14T04:50
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Московской области задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в лесном массиве, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.По данным следственных органов, 13 сентября в лесу в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти.Она также добавила, что сейчас с задержанными работает следователь. Как уточнил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, речь идет о двух гражданах Таджикистана, которые жили и работали на стройке частного дома.Врадий также сообщила, что планируется провести проверку законности нахождения задержанных на территории России, а также оценить действия либо бездействия должностных лиц, контролирующих порядок пребывания граждан других государств в стране.Собеседница агентства подчеркнула, что во время расследования также изучат информацию СМИ о причастности подозреваемых к другим преступлениям.Реакция местных жителейЛюди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района после появления данных об изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщила РИА Новости местная жительница, предоставив видео схода.Женщина также добавила, что на мероприятии звучали и слова о выселении мигрантов из близлежащего общежития.Позднее в администрации региона сообщили РИА Новости, что жители деревни разошлись после разговора с властями.Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова, сообщила журналистам, что трагедия произошла в небольшом поселке Бужаниново, где находится завод, на котором работает большое количество граждан других государств. По ее словам, жители "боятся за безопасность своих детей".Ероханова добавила, что представители администрации обратились в полицию с просьбой организовать патрулирование прилегающей территории.Возможное расселение общежитияВласти будут требовать закрыть общежитие в подмосковной деревне Бужаниново, в котором живут мигранты, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, его слова приводит канал администрации городского округа в Telegram."Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", — подчеркнул Токарев.О возможном расселении общежития также заявили в обладминистрации.Кроме того, глава городского округа подчеркнул, что нельзя "линчевать всех подряд, исходя из их национальности", отметив, что жители деревни готовы направить свой "праведный гнев" на всех мигрантов. Токарев отметил, что после встречи с работниками правоохранительных органов и диалога с представителями власти удалось предотвратить конфликт.
https://ria.ru/20210914/migranty-1749934343.html
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиево-посадский район, ольга врадий, россия
04:50 14.09.2021
 
В Подмосковье задержали двух мигрантов после убийства пенсионерки

В Бужаниново задержаны два мигранта, подозреваемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Московской области задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в лесном массиве, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
По данным следственных органов, 13 сентября в лесу в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти.
"По "горячим следам" удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения", — отметила Врадий.
Она также добавила, что сейчас с задержанными работает следователь. Как уточнил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, речь идет о двух гражданах Таджикистана, которые жили и работали на стройке частного дома.
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Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново
Врадий также сообщила, что планируется провести проверку законности нахождения задержанных на территории России, а также оценить действия либо бездействия должностных лиц, контролирующих порядок пребывания граждан других государств в стране.
Собеседница агентства подчеркнула, что во время расследования также изучат информацию СМИ о причастности подозреваемых к другим преступлениям.
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Реакция местных жителей

Люди вышли на улицу в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района после появления данных об изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщила РИА Новости местная жительница, предоставив видео схода.
"Сейчас на улице находится около 200 человек, люди ждут, пока приедет руководство компании (в которой предположительно работали задержанные. — Прим. ред.)", —рассказала РИА Новости местная жительница Вероника.
Женщина также добавила, что на мероприятии звучали и слова о выселении мигрантов из близлежащего общежития.
Позднее в администрации региона сообщили РИА Новости, что жители деревни разошлись после разговора с властями.

"Жителям разъяснили позицию правоохранительных органов, подозреваемые задержаны", — рассказали в обладминистрации.

Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова, сообщила журналистам, что трагедия произошла в небольшом поселке Бужаниново, где находится завод, на котором работает большое количество граждан других государств. По ее словам, жители "боятся за безопасность своих детей".
Ероханова добавила, что представители администрации обратились в полицию с просьбой организовать патрулирование прилегающей территории.
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Возможное расселение общежития

Власти будут требовать закрыть общежитие в подмосковной деревне Бужаниново, в котором живут мигранты, заявил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, его слова приводит канал администрации городского округа в Telegram.
"Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание", — подчеркнул Токарев.
О возможном расселении общежития также заявили в обладминистрации.
Кроме того, глава городского округа подчеркнул, что нельзя "линчевать всех подряд, исходя из их национальности", отметив, что жители деревни готовы направить свой "праведный гнев" на всех мигрантов. Токарев отметил, что после встречи с работниками правоохранительных органов и диалога с представителями власти удалось предотвратить конфликт.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергиево-Посадский районОльга ВрадийРоссия
 
 
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