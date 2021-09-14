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США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе - РИА Новости, 14.09.2021
США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
Белый дом осуждает власти Белоруссии за организацию потока мигрантов на границе с Литвой, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:46
2021-09-14T02:46
в мире
литва
сша
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
вашингтон
ингрида шимоните
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Белый дом осуждает власти Белоруссии за организацию потока мигрантов на границе с Литвой, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора с премьер-министром балтийской страны Ингридой Шимоните.Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, Салливан в ходе контактов с Шимоните подтвердил поддержку Литвы, "столкнувшейся с попыткой принуждения со стороны Китая".Ранее Китай и Литва взаимно отозвали своих послов для консультаций в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране.Правительство Латвии решило ввести режим ЧС на границе с Белоруссией из-за возросшего числа мигрантов из третьих стран, которые пытаются нелегально пробраться в республику со стороны Белоруссии.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210913/mh17-1749894507.html
https://ria.ru/20210912/lukashenko-1749768595.html
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в мире, литва, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, вашингтон, ингрида шимоните, джейк салливан
02:46 14.09.2021
 
США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе

Белый дом осудил власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе с Литвой

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Белый дом осуждает власти Белоруссии за организацию потока мигрантов на границе с Литвой, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора с премьер-министром балтийской страны Ингридой Шимоните.
Как говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, Салливан в ходе контактов с Шимоните подтвердил поддержку Литвы, "столкнувшейся с попыткой принуждения со стороны Китая".
"США высоко оценивают принципиальную позицию во внешней политике Литвы о поддержке демократии и прав человека, в том числе в Белоруссии. Салливан осудил режим Лукашенко за организацию потока нелегальных мигрантов через границу", - говорится в сообщении.
Ранее Китай и Литва взаимно отозвали своих послов для консультаций в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране.
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ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В миреЛитваСШАБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВашингтонИнгрида ШимонитеДжейк Салливан
 
 
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